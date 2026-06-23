Алжир обыграл Иорданию со счетом 2:1 на ЧМ-2026

Сборная Алжира одержала победу в матче с командой Иордании на чемпионате мира по футболу. Встреча проходила в Сан-Франциско и завершилась со счетом 2:1 в пользу алжирцев.

В составе сборной Иордании гол забил Низар Аль-Рашдаш (36'). У команды Алжира отличились Надхир Бенбуали (69') и Амин Гуири (82'). Алжирская сборная впервые выиграла на ЧМ-2026, для Иордании — это уже второе поражение на турнире.

По итогам матча положение в группе J следующее: Аргентина (6 очков), Австрия (3), Алжир (3), Иордания (0). В заключительном туре группового этапа Иордания 27 июня сыграет против Аргентины, а команда Алжира в этот же день встретится с Австрией.