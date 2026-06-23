Алжир обыграл Иорданию со счетом 2:1 на ЧМ-2026
Сборная Алжира одержала победу в матче с командой Иордании на чемпионате мира по футболу. Встреча проходила в Сан-Франциско и завершилась со счетом 2:1 в пользу алжирцев.
В составе сборной Иордании гол забил Низар Аль-Рашдаш (36'). У команды Алжира отличились Надхир Бенбуали (69') и Амин Гуири (82'). Алжирская сборная впервые выиграла на ЧМ-2026, для Иордании — это уже второе поражение на турнире.
По итогам матча положение в группе J следующее: Аргентина (6 очков), Австрия (3), Алжир (3), Иордания (0). В заключительном туре группового этапа Иордания 27 июня сыграет против Аргентины, а команда Алжира в этот же день встретится с Австрией.
Чемпионат мира по футболу 2026 года, на котором Алжир обыграл Иорданию, является первым в истории, который принимают сразу три страны — США, Канада и Мексика. Впервые в турнире участвуют не 32, а 48 сборных, при этом ожидается, что всего будет сыграно 104 матча. Соревнования продлятся с 11 июня по 19 июля, а финал пройдет в Ист-Рутерфорде (США), штат Нью-Джерси.
Согласно жеребьевке, сборная Алжира, которая сейчас в группе J, прошла отбор как одна из девяти африканских стран. Иордания также квалифицировалась через Азиатскую конфедерацию футбола. Сборная России была отстранена Международной федерацией футбола (FIFA) и UEFA от участия в международных соревнованиях, поэтому не участвовала в отборочном турнире.