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Экс-главу красноярской ветеринарной компании осудили за аферу с отловом собак

Три года условно суд назначил бывшему руководителю красноярской ветеринарной организации за хищение средств, выделенных на отлов безнадзорных животных. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По материалам ведомства, в марте 2020 года власти Канска и ветеринарная организация заключили контракт на оказание услуг по отлову бездомных собак, их доставке в приют Красноярска, стерилизации, вакцинации и возвращению в среду обитания.

Спустя три месяца злоумышленник изготовил и представил заказчику подложные документы о том, что его фирма «обработала» 50 животных. На основании этих бумаг подрядчику были перечислены более 307 тыс. руб.

Хищение выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Канский». По их материалам следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 3,ст. 159 УК РФ).

Илья Николаев

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