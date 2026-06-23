Правительство Тувы одобрило соглашение с «Группой компаний С7»

Руководство Тувы планирует заключить соглашение о сотрудничестве с ЗАО «Группа компаний С7». Проект соглашения одобрен постановлением республиканского правительства от 22 июня.

«Заключение соглашений на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва на возмещение недополученных доходов от осуществления региональных или международных воздушных перевозок пассажиров»,— говорится в проекте об одном из направлений сотрудничества.

По данным аэропорта Кызыла, входящая в группу авиакомпания S7 Airlines осуществляет полеты из столицы Тувы в Москву и Новосибирск.

Валерий Лавский