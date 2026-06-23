Власти Ирана сообщили о готовности США разблокировать $12 млрд активов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Информация о готовности США разблокировать $12 млрд иранских активов появилась на фоне более ранних сообщений о разных суммах, обсуждаемых в качестве размороженных средств. Например, в сентябре 2023 года Администрация Байдена согласилась разблокировать $6 млрд, полученных Ираном от продажи нефти и замороженных в южнокорейских банках, в рамках сделки по обмену пленными. Эти средства должны были быть переведены на счет в катарском банке и использованы Ираном исключительно для гуманитарных целей. Однако после терактов в Израиле в октябре 2023 года администрация США вновь заморозила эти средства.

Впоследствии, в конце мая 2026 года, иранское агентство Fars заявляло, что соглашение между США и Ираном находилось на финальных этапах утверждения, и одной из ключевых частей соглашения была немедленная разморозка $12 млрд замороженных активов Ирана, без которой Тегеран не стал бы продолжать переговоры. Однако уже 15 июня 2026 года вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал не соответствующей действительности информацию о готовности США разблокировать миллиарды долларов Ирану до подписания меморандума, заявив, что размораживание активов является лишь "одним из вопросов, которые мы будем обсуждать на технических переговорах". При этом он подчеркивал, что гораздо более важным вопросом является снятие санкций с иранской экономики при условии долгосрочных обязательств по ядерной программе.