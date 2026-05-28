По стойке мирно

Вызовы и угрозы международной безопасности в условиях формирования многополярного мироустройства обсудили на организованной Советом безопасности РФ конференции в Подмосковье высокопоставленные представители силовых и специальных служб более 120 стран, в основном Глобального Юга и Востока. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин объяснили им, кто виноват во всех мировых бедах и что с этим делать. И предупредили: покоя ждать не стоит.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Из всего, что было сказано в ходе Международного форума по безопасности, следовал четкий вывод: странам Глобального Юга и Востока, к которым причисляет себя и Россия, необходимо совместно противостоять исходящим от Запада многочисленным угрозам

Ежегодная встреча «высоких представителей, курирующих вопросы безопасности», проводимая Совбезом РФ, началась с минуты молчания. Под удары метронома, звучавшие как биение сердца, силовики более чем из 120 стран, представители 25 международных организаций и почти 1 тыс. журналистов смотрели на гигантские экраны, на которых удар за ударом сменялись черно-белые фотографии студентов, погибших при обстреле вооруженными силами Украины колледжа в Старобельске. Среди собравшихся на подмосковной «Лайф Арене» были и делегаты из рекордного для последних лет числа стран, которые власти РФ считают недружественными,— 12. На минуту молчания поднялись все.

После нее к собравшимся по видеосвязи обратился президент РФ Владимир Путин. «Сегодня, когда мир сталкивается с серьезными вызовами, такие представительные встречи глобального уровня, прямой профессиональный диалог особенно востребованы»,— отметил он.

И перечислил явления, которые представляют опасность для всех:

международный терроризм

риски неконтролируемого распространения ядерного оружия

экстремизм

наркобизнес

киберпреступность.

«Современный мир взаимозависим и взаимосвязан, поэтому эскалация напряженности в отдельных регионах оказывает неблагоприятное влияние на все мировое сообщество»,— констатировал Владимир Путин. Россия, по его словам, выступает «за самое тесное сотрудничество в комплексном обеспечении как региональной, так и глобальной стабильности». И уже делает это в рамках интеграционных объединений, «действующих на основе равноправия и уважения государственного суверенитета, строящихся с учетом национальных интересов, исторической и культурно-цивилизационной самобытности разных стран и народов».

Представитель американской делегации (сотрудник посольства США в Москве) внимательно конспектировал услышанное: «VVP: risk of unlimited prolif., extremism, drug, cybercrime, closest coop» (орфография автора сохранена).

После президента к участникам форума с обстоятельными докладами, по ходу которых делегаты наверняка исписали не один блокнотный лист, обратились Сергей Шойгу и Сергей Нарышкин. Оба констатировали, что мир столкнулся с невиданной геополитической нестабильностью и непредсказуемостью, и дали ясно понять, кто в этом, с точки зрения Москвы, виноват: Запад.

«Странам Глобального Юга и Востока (к которым Россия причисляет и себя.— “Ъ”) уже давно стало понятно, что причиной беспрецедентной напряженности в мире является безраздельное стремление западных государств к внешней экспансии и получению контроля над ресурсами других стран,— заявил Сергей Шойгу.— Намеренно и последовательно размывается роль международного права и дипломатии как способа регулирования отношений между государствами. Западники открыто провозглашают свои "права" на те или иные территории, полезные ископаемые, не утруждая себя необходимостью давать своим притязаниям хоть какие-то правовые основания».

Сергей Нарышкин, продолжая тему, заявил, что западные военно-промышленные компании активно задействуют в качестве полигона для испытаний Украину и Иран. «На этом фоне в ряде (западных — “Ъ”) ИТ-корпораций прогнозируют, что в будущем технологии искусственного интеллекта окажутся способны повлиять на стратегический баланс сил и сложившийся порядок ядерного сдерживания,— отметил он, имея, судя по всему, в виду недавний манифест американской компании—подрядчика Пентагона Palantir.— Доходит до громких заявлений о том, что, цитирую, "эпоха ядерного сдерживания закончилась". На это можно ответить одно: эпоха ядерного сдерживания, слава богу, еще даже не начиналась. И я бы не советовал "ястребам" в западном лагере проверять утверждение на достоверность».

Особую обеспокоенность российские официальные лица выразили в связи с милитаризацией Евросоюза. Сергей Шойгу заявил, что союз стал «полноценным военно-политическим блоком антироссийской направленности», в котором «по германским лекалам 30-х годов прошлого века начата массированная информационная обработка европейского населения в духе подготовки к большой войне».

«Барабаны войны особенно громко звучат на Европейском континенте. Европа, можно сказать, семимильными шагами идет к тому, чтобы снова, как в прошлом столетии, стать эпицентром возникновения глобального конфликта»,— заявил и Сергей Нарышкин.

По его словам, «европейские элиты стараются как можно дольше затягивать украинский конфликт, безумно мечтая о стратегическом истощении, а затем и поражении России».

«Для Европы главное, чтобы Украина продолжала служить тараном против России… Исходя из этого, европейцы пытаются торпедировать любые попытки России мирного урегулирования конфликта»,— заявил глава Службы внешней разведки. При этом он отдельно высказался о «крайне деструктивной роли, которую играет Великобритания», назвав ее «злым, циничным гением Европы». «Как и накануне обеих мировых войн, Лондон буквально подзуживает континентальных союзников на прямое столкновение с Россией»,— предупредил он, посоветовав немцам и французам «выучить уроки истории» и «не связываться с лицемерным и коварным Альбионом».

О том, что «Европа ведет неприкрытую подготовку к войне», в ходе своего выступления заявил и госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

Говоря о том, что со всем этим делать, Сергей Шойгу призвал страны Глобального Юга и Востока среди прочего укреплять центральную координирующую роль ООН (в частности, поддерживать созданную по инициативе РФ «Группу друзей в защиту Устава ООН»); противостоять попыткам ряда стран разрушить международно-правовую систему и окончательно подорвать стратегическую стабильность; избегать провоцирования конфронтации между самими незападными странами; наращивать взаимодействие в рамках БРИКС, ШОС и других организаций стран «мирового большинства», в том числе развивая сотрудничество по линии силовых структур, а также посредством создания механизмов оперативного реагирования на ЧС; снижать зависимость от устоявшихся логистических маршрутов и западной финансово-экономической системы.

Россия, по его словам, также готова работать со странами Глобального Юга и Востока над недопущением «цветных революций»; обеспечением информационной безопасности; сохранением духовно-нравственных ценностей; реализацией масштабных инфраструктурных проектов; развитием военно-технического сотрудничества; обменом информацией по линии спецслужб и обучением личного состава оборонных ведомств, сил безопасности и антитеррористических подразделений, передавая в том числе опыт, полученный в рамках СВО.

В ходе выступлений делегатов из тех самых стран Глобального Юга и Востока (Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Казахстан, КНДР и другие) звучали схожие тезисы о растущей глобальной турбулентности и непредсказуемости, хотя, конечно, не все выступающие столь однозначно винили в этом Запад. Общим же мнением было то, что в обозримой перспективе ситуация вряд ли кардинально улучшится. «Мы живем в эпоху перемен, а значит, покой нам только снится»,— подытожил Сергей Нарышкин.

Елена Черненко