Замгендиректора челябинского технопарка «Тракторозаводский» оставили в СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции о продлении срока содержания под стражей заместителю генерального директора ООО «Технопарк „Тракторозаводский“» Сергею Неврову. Обвиняемый в получении взятки (п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ) останется в СИЗО до 23 июля 2026 года, сообщает пресс-служба суда.

Адвокаты Сергея Неврова просили изменить меру пресечения на не связанную с изоляцией от общества, например, запрет определенных действий или домашний арест. Однако постановление Центрального районного суда Челябинска от 10 июня 2026 года оставили в силе.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Сергея Неврова задержали 21 января этого года. Следствие полагает, что в 2022–2025 годах топ-менеджер технопарка получил от представителей и руководства одного из заводов взятки общей суммой 6,7 млн руб. за беспрепятственное продление договоров аренды имущества производственного помещения без увеличения стоимости ежемесячных платежей.

Одним из учредителей ООО «Технопарк "Тракторозаводский"» является министерство имущества Челябинской области.

Виталина Ярховска