Топ-менеджера технопарка «Тракторозаводский» подозревают в получении взяток

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали заместителя генерального директора ООО «Технопарк "Тракторозаводский"» Сергея Неврова по подозрению в получении двух взяток. Также уголовные дела возбудили в отношении взяткодателя и посредника, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

По данным пресс-службы регионального управления СК РФ, в 2022-2023 годах топ-менеджер технопарка получил от представителей и руководства одного из заводов 3 млн руб. за беспрепятственное продление договора аренды имущества производственного помещения без увеличения стоимости ежемесячных платежей. Кроме того, в 2024-2025 годах Сергей Невров получил через посредника еще 3,7 млн руб. за аналогичные действия. По данным УФСБ, всего он намеревался получить за лоббирование интересов завода 23 млн руб, считает следствие.

В рабочих кабинетах подозреваемых прошли обыски. В отношении заместителя генерального директора технопарка возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), директора производственного предприятия — по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), советника генерального директора организации — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

Одним из учредителей ООО «Технопарк "Тракторозаводский"» является министерство имущества Челябинской области.

Ольга Воробьева