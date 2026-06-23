Назначены выборы депутата горсовета Красноярска

Горсовет Красноярска назначил довыборы депутата в одномандатном округе №11. Сессия муниципального парламента, принявшая соответствующее решение, проходит 23 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Выборы стали необходимыми после того, как в октябре прошлого года депутатских полномочий досрочно был лишен Вячеслав Дюков. По мнению прокуратуры, он не уведомил парламент о конфликте интересов.

Выборы пройдут в сентябре 2026 года. Как сообщила председатель комиссии горсовета по местному самоуправлению Елена Южакова, они обойдутся городскому бюджету в 8,9 млн руб.

Ранее «Единая Россия» провела предварительное голосование по отбору кандидата в округе №11. Его выиграл сотрудник филиала фонда «Защитники Отечества», участник СВО Дмитрий Работников.

Валерий Лавский