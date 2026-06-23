Норвегия обыграла Сенегал со счетом 3:2 и вышла в play-off на ЧМ-2026
Сборная Норвегии победила в матче с командой Сенегала со счетом 3:2 на чемпионате мира по футболу. По итогам встречи положение в группе I: Франция (6 очков в 2 матчах), Норвегия (6; 2), Сенегал (0; 2), Ирак (0; 2). Сборная Норвегии гарантировала себе выход в стадию play-off.
В составе сборной Норвегии голы забили: Маркус Педерсен на 43-й минуте и Эрлинг Холанд, оформивший дубль на 48-й и 58-й минутах встречи. У Сенегала двумя забитыми мячами на 53-й и 93-й минутах отличился Исмаила Сарр.
Кроме того, на 63-й минуте матча сенегальцы провели вынужденную замену вратаря — из-за травмы Эдуара Менди на поле вышел Мори Диав. Холанд с 4 голами в активе делит вторую строчку в списке лучших бомбардиров турнира с французом Килианом Мбаппе.
Матч проходил на стадионе «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
Чемпионат мира по футболу 2026 года, включая матч, о котором идет речь, проводится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в мировом первенстве принимают участие 48 команд, распределенные по 12 группам, что делает турнир самым масштабным по числу участников. Всего будет сыграно 104 матча.
Жеребьевка группового этапа прошла 5 декабря 2025 года. Согласно регламенту, в плей-офф (1/16 финала) выходят команды, занявшие первые два места в своих группах, а также восемь лучших команд из числа занявших третье место. Матч открытия чемпионата мира состоялся 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико, а финал пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф-стэдиум» в американском штате Нью-Джерси, где и проходила упомянутая игра Норвегии и Сенегала.