Норвегия обыграла Сенегал со счетом 3:2 и вышла в play-off на ЧМ-2026

Сборная Норвегии победила в матче с командой Сенегала со счетом 3:2 на чемпионате мира по футболу. По итогам встречи положение в группе I: Франция (6 очков в 2 матчах), Норвегия (6; 2), Сенегал (0; 2), Ирак (0; 2). Сборная Норвегии гарантировала себе выход в стадию play-off.

В составе сборной Норвегии голы забили: Маркус Педерсен на 43-й минуте и Эрлинг Холанд, оформивший дубль на 48-й и 58-й минутах встречи. У Сенегала двумя забитыми мячами на 53-й и 93-й минутах отличился Исмаила Сарр.

Кроме того, на 63-й минуте матча сенегальцы провели вынужденную замену вратаря — из-за травмы Эдуара Менди на поле вышел Мори Диав. Холанд с 4 голами в активе делит вторую строчку в списке лучших бомбардиров турнира с французом Килианом Мбаппе.

Матч проходил на стадионе «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.