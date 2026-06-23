Килиан Мбаппе пошел на грозу

Сборная Франции одержала предсказуемую победу над командой Ирака на групповом этапе чемпионата мира по футболу и досрочно завоевала путевку в play-off. Ей не помешало даже то, что второй тайм матча начался с двухчасовым опозданием из-за грозовой опасности. Лидер французов Килиан Мбаппе забил до и после этого длительного перерыва, включившись в погоню за аргентинцем Лионелем Месси, который возглавил список лучших бомбардиров за всю историю чемпионатов мира. Кроме того, из группы I в следующий раунд вышла сборная Норвегии, одолевшая сенегальцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (в центре)

Фото: James Lang / Reuters Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (в центре)

Фото: James Lang / Reuters

Не было сомнений, что один из главных претендентов на чемпионский титул — сборная Франции — легко оформит путевку в play-off уже во втором туре группового этапа. Ну что могла противопоставить ей команда Ирака, вся заявка которой, исходя из ее общей трансферной стоимости (около €20 млн, согласно оценке Transfermarkt), не стоит и мизинца на ноге французской суперзвезды Килиана Мбаппе? Что уж говорить про весь состав «трехцветных», который тянет на €1,5 млрд.

Да, несколько человек из нынешней сборной Ирака выступают в Европе, но за такие клубы, что самым известным среди них, наверное, можно назвать чешскую «Викторию Пльзень». Лучшим бомбардиром является Аймен Хусейн — он отличился уже и на этом чемпионате мира, поразив в первом матче с норвежцами не только чужие, но и свои ворота. А еще за иракцев играют уроженцы Швеции, Норвегии, Германии, Дании и Англии, в том числе есть воспитанник академии «Манчестер Юнайтед» с благозвучным для французских любителей футбола именем Зидан Икбал, отец которого, судя по всему, был фанатом Зинедина Зидана.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам немного ротировал состав и, в частности, поменял Дезире Дуэ на Брадли Баркола, забившего на старте турнира сенегальцам через две минуты после выхода со скамейки запасных. Естественно, в центре внимания находился Мбаппе. Ему нужно было догонять аргентинца Лионеля Месси, который, сделав дубль в матче с австрийцами, возглавил список лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира с 18 голами.

И на 14-й минуте Мбаппе, спокойно получив мяч перед штрафной площадью, да еще прицелившись, с левой ноги вколотил его в сетку.

Достигнув отметки 15 голов, он оторвался от немца Герда Мюллера и сравнялся с бразильцем Роналдо. Между ним и Месси остался только еще один немецкий голеадор — Мирослав Клозе. Правда, Мбаппе взял паузу.

Вообще французы играли, никуда не торопясь, и даже давали поиграть иракцам. Впрочем, те уже на 26-й минуте потеряли из-за травмы Хусейна, а Икбал все-таки оказался далеко не Зидан. После водного перерыва в середине первого тайма, когда футболисты могли утолить жажду, полил такой ливень, что участникам матча, кажется, и вовсе стало не до футбола. Был один момент у Мбаппе, когда он почти выскочил один на один с вратарем, но защитник Хуссейн Али в подкате остановил прорыв нападающего мадридского «Реала». Ну еще запомнился разве что рывочек намокшего Мбаппе в подтрибунное помещение после свистка на перерыв между таймами.

Оставалось надеяться, что хотя бы вторая половина встречи получится поинтереснее. Однако организаторы отложили ее начало из-за непогоды, а точнее, из-за грозовой опасности. Команды надолго застряли в раздевалках. Им разрешили вернуться на поле только через полтора часа, чтобы снова размяться, а сама игра возобновилась через два, причем дождь за это время прекратился, а потом зарядил снова. В итоге еще и состояние газона ухудшилось, так что бегать пришлось по образовавшимся на нем лужам.

Но сборной Ирака все это никак не помогло. На 54-й минуте роскошный подарок французам преподнес защитник Заид Тахсин, который хотел разыграть мяч от ворот с голкипером Ахмедом Басилем и отдал его Усману Дембеле, а звезда «Пари Сен-Жермен» уже покатил Мбаппе на пустой створ.

Капитан «трехцветных» забил 16-й гол на чемпионатах мира и догнал Клозе. Иракцы откровенно поплыли, чем на 66-й минуте воспользовался Дембеле, которого вывел на завершающий удар Майкл Олисе. Только при счете 0:3 подопечные австралийского специалиста Грэма Арнольда немного раскрепостились и поатаковали, хотя ничего изменить уже, разумеется, не могли. Был лишь один вопрос — сделает ли хет-трик Мбаппе? Не срослось. На 90-й минуте он вообще не реализовал убойный момент, но погоня за Месси продолжается. Сборная Франции набрала шесть очков и обеспечила себе участие в play-off.

Другой матч в этой группе между сборными Норвегии и Сенегала, конечно, был куда более конкурентным, без фаворита. Скандинавы на старте разгромили 4:1 иракцев, а африканцы вполне могли записать себе в актив первый тайм встречи с французами, который завершили вничью 0:0. Лидер норвежской команды и лучший бомбардир в ее истории Эрлинг Холанн сразу отметил свой дебют на чемпионатах мира дублем. И сейчас его не удалось закрыть.

В первом тайме, правда, Холанн отметился жутким промахом по пустым воротам, когда обокрал сенегальского вратаря Эдуара Менди. Да, форвард «Манчестер Сити» бил с довольно острого угла, и все равно удивительно, как такой мастер угодил в штангу. Он и сам этого не понял, схватившись за голову. Но к тому времени норвежцы уже вели 1:0. В их рядах нашелся неожиданный герой Маркус Хольмгрен Педерсен, который, скорее всего, вряд ли появился бы на поле, если бы на 13-й минуте не возникла необходимость в замене Юлиана Рюэрсона из-за травмы. Именно он на 43-й минуте наказал за грубую ошибку ветерана и капитана сборной Сенегала Калиду Кулибали, совершившего ужасную потерю вблизи штрафной.

Время Холанна наступило во втором тайме, когда он в течение каких-то десяти минут положил два мяча.

В первом случае ему подыграл Мартин Эдегор, а во втором — Патрик Берг. Холанн же оба раза неотразимо бил в касание. Теперь в его активе уже 59 голов в 52 матчах за сборную. В промежутке между двумя точными ударами Холанна удача улыбнулась и сенегальцу Исмаиле Сарру, а в концовке он тоже оформил дубль, сократив разницу до минимума. Более того, на последних минутах нападающий «Кристал Пэлас» чуть не переплюнул Холанна и не вырвал ничью для своей команды после подачи углового. Норвежцы удержали победный результат — 3:2, который вывел их в play-off. У них также стало шесть очков, а кто выйдет из группы I в 1/16 финала с первого места, они теперь выяснят в противостоянии с французами.

Александр Ильин