МИД Ирана сообщил о завершении подготовки к новому этапу переговоров с США

Составлено ИИ-Ассистентъ

Переговоры между США и Ираном начались в Швейцарии при посредничестве Катара и Пакистана. Это не первые переговоры между странами, им предшествовало несколько раундов непрямых консультаций. Первые контакты были в Омане, где обсуждались непрямые консультации по снижению напряженности на Ближнем Востоке, а также ядерная программа. Затем проходили переговоры по ядерной сделке в Женеве, после чего должны были состояться технические консультации в Вене. Также первый раунд переговоров прошёл в Исламабаде 11 апреля, где стороны не достигли соглашения, а второй раунд должен был пройти 16 апреля, но был перенесён. Иранские чиновники подозревали, что переговоры с американской делегацией могут быть прикрытием для нового нападения США на республику.

Иран ранее заявлял, что готов предпринять все необходимые шаги для скорейшего заключения соглашения с США, если американская сторона «готова говорить о санкциях». Тегеран предлагал снизить уровень обогащения урана с 60%, но вопрос «нулевого обогащения» больше не стоит на повестке. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что нельзя сначала вводить санкции, а потом предлагать переговоры, и что страна не вступит в навязанные переговоры под давлением, угрозами или в условиях блокады. Среди требований Ирана к переговорам — снятие морской блокады, возобновление работы Ормузского пролива и вывод американских войск из приграничных районов.