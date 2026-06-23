МИД Ирана сообщил о завершении подготовки к новому этапу переговоров с США
Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади объявил об успешном завершении подготовки к следующему этапу переговоров с США на высоком уровне, сообщает иранский телеканал Press TV.
По словам господина Гарибабади, возглавляющего группу технических переговорщиков, вслед за ночным заседанием комитета высокого уровня по выполнению меморандума о взаимопонимании стороны провели детальные технические обсуждения. Эксперты согласовали исполнительные механизмы по всем ключевым направлениям, отметил он.
Изначально переговоры должны были пройти 19 июня, но были отложены из-за удара Израиля по объектам проиранской группировки «Хезболла» в Ливане. Встреча прошла 21 июня в Швейцарии. Представители стран-посредников — Пакистана и Катара — заявили, что встреча прошла в позитивном и конструктивном ключе.
Подробнее об итогах переговоров — в материале «Ъ».
Переговоры между США и Ираном начались в Швейцарии при посредничестве Катара и Пакистана. Это не первые переговоры между странами, им предшествовало несколько раундов непрямых консультаций. Первые контакты были в Омане, где обсуждались непрямые консультации по снижению напряженности на Ближнем Востоке, а также ядерная программа. Затем проходили переговоры по ядерной сделке в Женеве, после чего должны были состояться технические консультации в Вене. Также первый раунд переговоров прошёл в Исламабаде 11 апреля, где стороны не достигли соглашения, а второй раунд должен был пройти 16 апреля, но был перенесён. Иранские чиновники подозревали, что переговоры с американской делегацией могут быть прикрытием для нового нападения США на республику.
Иран ранее заявлял, что готов предпринять все необходимые шаги для скорейшего заключения соглашения с США, если американская сторона «готова говорить о санкциях». Тегеран предлагал снизить уровень обогащения урана с 60%, но вопрос «нулевого обогащения» больше не стоит на повестке. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что нельзя сначала вводить санкции, а потом предлагать переговоры, и что страна не вступит в навязанные переговоры под давлением, угрозами или в условиях блокады. Среди требований Ирана к переговорам — снятие морской блокады, возобновление работы Ормузского пролива и вывод американских войск из приграничных районов.