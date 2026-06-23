«Известия»: крупнейшая аптечная сеть России может сменить владельца
Аптечная сеть «Апрель» фактически выставлена на продажу, сообщают «Известия» со ссылкой на топ-менеджера крупной фармкомпании. Информацию о продаже подтвердил источник в крупном инвестбанке, консультант, знакомый с предложением, а также собеседник, участвующий в переговорах.
По словам источника, близкого к бенефициарам, компания задумалась о реализации бизнеса еще четыре года назад. Тогда же начались поиски потенциальных покупателей. Собеседники «Известий», принимавшие участие в переговорах, отмечают, что сделку тормозит «неразговорчивость» собственников.
Сеть «Апрель» является одним из лидеров российского фармацевтического рынка. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ее основное операционное юрлицо — ООО «Семейная аптека "Апрель"» — было зарегистрировано в Краснодаре в 2013 году. Собственником и директором компании является Вадим Анисимов.
По итогам 2025 года компания получила чистый убыток в размере 1 млрд руб. при выручке 52,6 млрд руб. Однако по оценкам Forbes, по итогам 2025 года «Апрель» заняла первое место по объему продаж с показателем 259,3 млрд рублей.
В последние несколько лет на российском фармрынке наблюдается активная консолидация, особенно после пандемии и военно-политических событий. Крупные аптечные сети стремятся занять лидирующие позиции, поглощая небольших игроков, что приводит к увеличению долей крупнейших участников рынка. Так, по итогам первой половины 2024 года на долю топ-20 аптечных сетей приходилось более 66% всего аптечного рынка, а их продажи выросли на четверть. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк отмечает, что сетям сложно развиваться только за счет органического роста, и предложений о продаже со стороны небольших сетей становится больше.
Процесс продажи могут подгонять и изменения в налогообложении, например, отмена с 2025 года льготы по НДФЛ при получении дохода от сделок стоимостью свыше 50 млн рублей. Эксперты также отмечают, что текущая ситуация может быть связана с низкой рентабельностью небольших региональных аптечных сетей, которые вынуждены продаваться крупным федеральным игрокам. Например, в 2024 году аптечная сеть «36,6» и «Ригла» активно расширяли свое присутствие на рынке за счет приобретения других сетей. При этом покупатели не готовы предлагать более двух-трех месячных оборотов, и многие сети, планирующие продажу, это не устраивает.