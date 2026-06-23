Рособрнадзор назвал предложение перенести время начала ЕГЭ нецелесообразным

Рособрнадзор назвал нецелесообразной идею перенести время начала Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 10:00 на 12:00. Ранее с таким предложением выступил депутат Госдумы Александр Аксененко.

Как сообщил Рособрнадзор «РИА Новости»,установленное время позволяет завершить даже самые длинные экзамены «в разумное время», а также уберечь школьников от пика дневной жары, которая приходится на период с 12 до 16 часов.

Кроме того, большинство школьников уже привыкло просыпаться рано, считают в Рособрнадзоре. Начало экзамена утром также позволяет максимально оптимизировать работу людей, задействованных в его проведении.

По мнению Александра Аксененко, из-за раннего начала экзаменов выпускники не высыпаются. Это отражается на их способности концентрировать внимание и может помешать хорошо проявить себя, отмечал он.

Подробнее — в материале «Ъ» «Перед ЕГЭ не наспишься».