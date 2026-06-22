После урагана в свердловской Кушве введен режим ЧС

На территории Кушвинского муниципального округа Свердловской области после урагана введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за шквалистого ветра в регионе пострадали шесть человек. В Кушве повреждены крыши 89 частных домов, детского сада и школы.

«Водоснабжение (в Кушвинском округе,— "Ъ") восстановлено, но еще возможны кратковременные перебои. В частном секторе зафиксированы повреждения газовых труб, для обеспечения безопасности газоснабжение временно отключено»,— сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Восстановление подачи электричества продолжается. Департамент информполитики указал, что электроснабжение в Нижней Туре восстановлено. Ранее там сообщали, что без света остались жители Кушвы, а также части Верхней Туры, поселка Баранчинский и сел Большая Лая и Малая Лая.

Как указано в сообщении, из шести пострадавших четверо находятся в больнице. Развернут пункт временного размещения. По данным на 23:50 по местному времени (21:50 мск), в нем решил остаться один человек.