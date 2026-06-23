Трамп: Ормузский пролив полностью открыт
Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен обстановкой в Ормузском проливе. По его словам, морской коридор «полностью открыт».
«У нас все идет отлично с Ормузским проливом. Вчера мы приняли больше нефти, чем когда-либо проходило через пролив… У нас настоящий нефтяной фонтан. Пролив полностью открыт»,— сказал американский президент (цитата по C-Span).
18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Ормузский пролив был открыт. 20 июня иранская сторона снова закрыла морской коридор в ответ на удары Израиля по югу Ливана. 22 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об открытии пролива. Он отметил, что возобновление судоходства уже повлияло на цены на нефть и газ.
Заявление президента США Дональда Трампа от 22 июня о полном открытии Ормузского пролива произошло после периода нестабильности и переговоров. Иран ранее, 20 июня, закрыл пролив в ответ на удары Израиля по югу Ливана, хотя 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который должен был обеспечить его открытие. Перекрытия пролива имели значительное влияние на мировые цены на нефть и газ, а его разблокировка рассматривалась как важное условие мирной сделки между США и Ираном.
До этого момента Ормузский пролив был фактически заблокирован Ираном после начала боевых действий с США и Израилем 28 февраля. Иранские власти установили морские мины в проливе и ввели систему регулирования судоходства, разделяя страны на «дружественные», «нейтральные» и «враждебные», причем «нейтральные» суда должны были платить пошлины. США, в свою очередь, настаивали на свободном проходе и ввели морскую блокаду иранских портов. Для США открытие Ормузского пролива стало одним из ключевых условий для стабилизации мирового рынка нефти и бензина, и в Вашингтоне были настроены на скорейшее достижение соглашения об этом.