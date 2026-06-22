Играй, баллонь

Цены на сжиженные углеводородные газы (СУГ) на Петербургской бирже обновили максимумы с осени 2024 года: с 15 июня котировки прибавили более чем 30%. Источники “Ъ” объясняют ситуацию последствиями нервозности, которая наблюдается на топливном рынке в условиях сокращения предложения, подчеркивая, что дефицита пропан-бутана нет. Аналитики связывают рост стоимости СУГ и с увеличением мировых котировок из-за конфликта на Ближнем Востоке и пока не видят оснований для снижения цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биржевые трейдеры рассчитывают на то, что пропан-бутан в хозяйстве пригодится

Фото: PhotoXpress Биржевые трейдеры рассчитывают на то, что пропан-бутан в хозяйстве пригодится

Фото: PhotoXpress

Стоимость СУГ по наиболее релевантному индексу Урала и Сибири на Петербургской бирже 22 июня выросла примерно на 4,5%, до 30,92 тыс. руб. за тонну. Это максимальное значение с октября 2024 года. С 15 июня, когда котировки перешли к устойчивому росту, СУГ по этому индексу подорожали на 31,6%. По индексу европейской части России цены на СУГ на торгах 22 июня выросли на 3,6%, до 33,65 тыс. руб. за тонну, а с 15 июня прибавили 21,74%.

Источник “Ъ” на рынке объясняет рост оптовых цен на СУГ в большей степени последствиями тревожных настроений, которые наблюдаются и на рынке бензина и дизтоплива, хотя фактического дефицита пропан-бутана нет. В условиях внеплановых ремонтов ряда НПЗ потребители опасаются, что останутся без топлива, которое летом используется в основном в коммунальном хозяйстве, а сейчас многие выезжают за город, где нет магистрального газоснабжения, добавляет он.

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«На местах есть даже избыток пропан-бутана. У многих компаний наблюдаются сверхнормативные простои вагонов на станциях выгрузки»,— продолжает собеседник “Ъ”. По его данным, только у одного из крупнейших в России производителей СУГ СИБУРа на станциях выгрузки находится более 500 вагонов (около 18 тыс. тонн), из них на сверхнормативном простое — более 400 вагонов, в пути — еще более 1,3 тыс. вагонов.

Источники “Ъ” на рынке также отмечают, что этим летом объемы продаж СУГ на бирже выше, чем прошлым.

На Петербургской бирже по индексу Урала и Сибири 22 июня было реализовано 9,87 тыс. тонн СУГ, что в 1,65 раза больше, чем годом ранее. Дневной объем продаж стал максимальным с марта. Управляющий директор трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко также говорит о росте спроса на СУГ в условиях повышения цен и снижения доступности бензина.

По данным участников рынка, по итогам января—апреля 2026 года в структуре продаж СУГ на внутреннем рынке примерно 50%, или 1,6 млн тонн, приходится на автомобильный газ и коммунально-бытовые цели совокупно. Сопоставимую долю занимают СУГ для нефтехимии.

Директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев считает, что ключевая причина роста цен — экспортная альтернатива. На СУГ, отмечает эксперт, не распространяются запреты, аналогичные тем, что введены на бензин, а мировая конъюнктура остается благоприятной для поставок за рубеж. Так, Saudi Aramco удерживает контрактные цены на пропан и бутан на уровне $750–800 за тонну (на 35–50% выше, чем год назад), говорит господин Прокофьев. До 31 июля из России запрещен экспорт бензина для всех участников рынка, а для трейдеров — вывоз дизтоплива. До 30 ноября также ограничены отгрузки авиационного керосина.

По словам Дмитрия Прокофьева, дополнительными факторами остаются сезонный рост спроса на автомобильный газ и СУГ для коммунально-бытовых целей, а также логистические ограничения. Экспортная привлекательность и сезонный спрос продолжают толкать цены вверх, и оснований для разворота тренда пока не наблюдается, подчеркивает он.

Как следует из данных СИБУРа, представленных на отраслевой конференции в декабре 2025 года, из 12,7 млн тонн СУГ, выпущенных в России за десять месяцев 2025 года, на экспорт было поставлено 22%.

В январе—апреле 2026 года экспорт СУГ вырос на 27% год к году, до 1,43 млн тонн, согласно «Петромаркету».

Поставки в Центральную Азию увеличились на 71%, до 537 тыс. тонн, в Узбекистан — выросли в 3,5 раза, до 231 тыс. тонн. Экспорт в Китай вырос на 148%, до 498 тыс. тонн. Рост поставок в КНР объясняется повышением внутренних цен в Китае в условиях сокращения морского импорта СУГ из-за конфликта на Ближнем Востоке.

По данным Reuters, в мае российские экспортеры сократили железнодорожные поставки СУГ в Китай на 5,8% относительно рекордного апрельского показателя, до 78 тыс. тонн. Но объем отгрузок был на 24% выше среднемесячного значения за первые четыре месяца 2026 года (около 63 тыс. тонн). Спрос на российский СУГ вырос в апреле—мае из-за блокировки отгрузок из стран Персидского залива после закрытия Ормузского пролива, указывает Reuters. По прогнозу «Петромаркета», который приводит агентство, в 2026 году Россия может увеличить экспорт СУГ в Китай на 40%, до 1,12 млн тонн.

Ольга Мордюшенко, Анатолий Костырев