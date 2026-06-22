WSJ: Трамп обсудит с Пентагоном наращивание производства ракет
Президент США Дональд Трамп проведет 24 июня в Белом доме встречу с руководством Пентагона и главами оборонных компаний, чтобы обсудить увеличение производства ракет и других вооружений. Об этом сообщают The Wall Street Journal и CBS News со ссылкой на источники.
Дональд Трамп
Фото: Eric Lee / Reuters
По информации WSJ, во встрече примет участие в том числе замминистра войны США Стив Файнберг, а также представители Lockheed Martin, RTX, Boeing, L3Harris, Northrop Grumman и Honeywell Aerospace. Изначально встреча была запланирована на 11-12 июня, но была перенесена из-за продолжающихся переговоров с Ираном.
Ранее Пентагон достиг с производителями предварительных договоренностей об увеличении выпуска ракет Patriot и Tomahawk, однако Конгресс еще не утвердил финансирование, отмечает WSJ.
Администрация США предложила Конгрессу увеличить военный бюджет на 2027 финансовый год до рекордных $1,5 трлн. Это на $445 млрд, то есть на 42% больше, чем в предыдущем финансовом году.
Подробнее — в материале «Ъ» «Пентагон идет на рекорд».
Встреча с оборонными компаниями для увеличения производства ракет и других вооружений является частью более широкой инициативы президента США Дональда Трампа по привлечению разных компаний, в том числе автопроизводителей, к производству военной техники. Переговоры по этой теме начались до недавней войны в Иране. Такая диверсификация производства позволяет быстро пополнять запасы вооружений в случае необходимости и истощения. Пентагону требуются коммерческие поставщики боеприпасов, ракет и средств для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Ранее Пентагон заключил соглашения с BAE Systems, Lockheed Martin и Honeywell Aerospace, направленные на увеличение производства ракет и комплектующих для пополнения запасов, расходуемых в ходе боевых действий на Ближнем Востоке. Заместитель помощника главы Пентагона по ядерной политике Ричард Джонсон заявлял о возможности увеличения и модернизации ядерного арсенала США. Также Пентагон планирует направить военно-промышленному комплексу заказы на ракеты и снаряды на $30,6 млрд в следующем году, что на 12% больше текущих трат. Эти меры являются частью долгосрочной стратегии. Планируется также увеличение финансирования дронов и систем противодействия им в контексте уроков СВО.