Продажи элитных новостроек в Москве упали почти на 30%

В первом полугодии 2026 года спрос на высокобюджетные новостройки в Москве заметно снизился. Число сделок с элитными квартирами и апартаментами сократилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 650 лотов, свидетельствуют данные NF Group, с которыми ознакомился «Ъ».

Падение активности эксперты связывают с исчерпанием отложенного спроса, который подогревал рынок в прошлом году. Теперь покупатели стали более внимательны к бюджету и площади. Срок принятия решений увеличился, а количество просмотров перед покупкой выросло. Кроме того, цены на первичное жилье достигли временного потолка: средняя стоимость квадратного метра в элитном сегменте приближается к 2,5 млн руб., что на треть выше, чем в начале 2025 года.

На этом фоне часть покупателей переключилась на вторичный рынок, где за год число сделок выросло на 11%. Застройщики, однако, продолжают выводить новые проекты: за первое полугодие старт продаж объявлен в десяти жилых комплексах, тогда как годом ранее их было всего три.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Покупатели пересмотрели бюджеты».