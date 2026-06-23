Продажи элитных новостроек в Москве упали почти на 30%
В первом полугодии 2026 года спрос на высокобюджетные новостройки в Москве заметно снизился. Число сделок с элитными квартирами и апартаментами сократилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 650 лотов, свидетельствуют данные NF Group, с которыми ознакомился «Ъ».
Падение активности эксперты связывают с исчерпанием отложенного спроса, который подогревал рынок в прошлом году. Теперь покупатели стали более внимательны к бюджету и площади. Срок принятия решений увеличился, а количество просмотров перед покупкой выросло. Кроме того, цены на первичное жилье достигли временного потолка: средняя стоимость квадратного метра в элитном сегменте приближается к 2,5 млн руб., что на треть выше, чем в начале 2025 года.
На этом фоне часть покупателей переключилась на вторичный рынок, где за год число сделок выросло на 11%. Застройщики, однако, продолжают выводить новые проекты: за первое полугодие старт продаж объявлен в десяти жилых комплексах, тогда как годом ранее их было всего три.
Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Покупатели пересмотрели бюджеты».
В период с января по сентябрь 2025 года выручка девелоперов элитной недвижимости выросла на 6% год к году, хотя темпы роста значительно замедлились по сравнению с началом 2025 года, когда рост выручки составлял 75% за первый квартал. Замедление связывается с общей стагнацией на рынке, переориентацией состоятельных покупателей на вторичный сегмент и дефицитом нового предложения из-за сокращения числа новых проектов. За 2025 год было запущено всего четыре новых проекта премиум-класса, что на 71% меньше, чем в предыдущем году, а в делюкс-сегменте — пять новых проектов (на 58% меньше).
Несмотря на снижение спроса, средняя стоимость квадратного метра в элитных новостройках Москвы продолжила расти, достигнув 2,2 млн рублей за кв. м к сентябрю 2025 года, что на 21% выше, чем годом ранее. Это связано с высокой себестоимостью строительства, дефицитом качественных площадок и высокой стоимостью их приобретения. Предпосылок для снижения цен пока нет, и прогнозируется, что к концу 2026 года цены на высокобюджетное жилье вырастут в среднем на 15–17%. Часть девелоперов, столкнувшись с падением спроса на новостройки в Москве, переориентируются на элитный сегмент загородной недвижимости, где наблюдается рост спроса.