Умер заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

Виктор Кудрявцев тренировал спортсменов с 1960 года. Среди его воспитанников — олимпийский чемпион 1998 года Илья Кулик, серебряные призеры по парному катанию на Олимпийских играх 1972 года Людмила Смирнова и Андрей Сурайкин.

Кроме того, господин Кудрявцев тренировал серебряного олимпийского призера по парному катанию 2002 года Илью Авербуха, обладательницу бронзы на Олимпиаде 1984 года Киру Иванову, первую чемпионку мира в женском одиночном катании из России Марию Бутырскую и первого советского чемпиона мира в мужском одиночном катании Сергея Волкова. В Федерации фигурного катания на коньках отметили, что Виктор Кудрявцев, пока позволяло здоровье, консультировал тренеров и спортсменов, ездил по городам и проводил мастер-классы.