NYT: власти Израиля приказали армии ограничить военные действия в Ливане

Власти Израиля приказали армии ограничиться только оборонительными действиями на юге Ливана. При этом военнослужащие должны оставаться в пределах контролируемого Израилем участка — примерно 6 миль (9,6 км) к северу от израильской границы. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на израильских чиновников.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что у армии нет никаких ограничений, и она останется на юге Ливана «столько, сколько потребуется». «Наши бойцы на юге Ливана обладают полной свободой действий для предотвращения любой прямой или возникающей угрозы»,— сказал он (цитата по The Jerusalem Post).

19 июня Израиль и ливанское движение «Хезболла» договорились о перемирии. На следующий день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила группировку в нарушении режима прекращения огня и нанесла удары по объектам «Хезболлы». 20 июня Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Исраэль Кац отдали приказ о прекращении ударов, сообщал израильский телеканал N12.