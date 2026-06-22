Valve объявила цены на Steam Machine
Компания Valve назвала официальные цены на игровую консоль Steam Machine, следует из информации на официальной странице устройства. Предзаказы начнутся 25 июня.
Цена на базовую модель Steam Machine объемом 512 ГБ составит $1049 (77,9 тыс. руб.). Та же версия с Steam-контроллером обойдется в $1128 (83,8 тыс. руб.). Модель с SSD на 2 ТБ будет стоить $1349 (100,2 тыс. руб.) за базовую версию и $1428 (106 тыс. руб.) за версию с геймпадом.
Steam Machine на базе SteamOS компания представила в ноябре 2025 года. Устройство можно подключать к телевизору или монитору. Консоль в шесть раз мощнее портативной Steam Deck и может выполнять функции ПК. Она оснащена шестиядерным процессором AMD Zen 4 с частотой до 4,8 ГГц и видеокартой AMD RDNA 3 с частотой 2,45 ГГц. По словам разработчиков, это позволяет запускать игры в 4K при 60 кадрах в секунду.
При продаже первой партии устройств Valve случайным образом выберет покупателей из числа успевших подать заявки. В компании такой шаг объяснили желанием создать более справедливую систему бронирования на фоне высокого спроса.
Valve ранее предпринимала попытки выйти на рынок игровых устройств с консолями Steam Machine в 2015 году, однако тот проект не получил массового успеха: к лету 2016 года было продано менее полумиллиона устройств, а к 2018 году многие модели были сняты с продажи. Тем не менее, этот проект заложил основу для дальнейших разработок Valve, включая успешную портативную консоль Steam Deck.
Успех Steam Deck показал, что пользователи заинтересованы в доступе к обширной библиотеке игр. Valve строит полноценную экосистему на базе собственной операционной системы SteamOS и планирует расширять ее, в том числе за счет выпуска новых устройств. Компания активно развивает свою экосистему, что подтверждается разработкой нового геймпада Steam Controller 2 и планами по созданию VR-гарнитуры.