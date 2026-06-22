Valve объявила цены на Steam Machine

Компания Valve назвала официальные цены на игровую консоль Steam Machine, следует из информации на официальной странице устройства. Предзаказы начнутся 25 июня.

Цена на базовую модель Steam Machine объемом 512 ГБ составит $1049 (77,9 тыс. руб.). Та же версия с Steam-контроллером обойдется в $1128 (83,8 тыс. руб.). Модель с SSD на 2 ТБ будет стоить $1349 (100,2 тыс. руб.) за базовую версию и $1428 (106 тыс. руб.) за версию с геймпадом.

Steam Machine на базе SteamOS компания представила в ноябре 2025 года. Устройство можно подключать к телевизору или монитору. Консоль в шесть раз мощнее портативной Steam Deck и может выполнять функции ПК. Она оснащена шестиядерным процессором AMD Zen 4 с частотой до 4,8 ГГц и видеокартой AMD RDNA 3 с частотой 2,45 ГГц. По словам разработчиков, это позволяет запускать игры в 4K при 60 кадрах в секунду.

При продаже первой партии устройств Valve случайным образом выберет покупателей из числа успевших подать заявки. В компании такой шаг объяснили желанием создать более справедливую систему бронирования на фоне высокого спроса.