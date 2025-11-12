Valve представила игровой мини-ПК Steam Machine

Компания Valve представила новую игровую консоль Steam Machine на базе SteamOS. Устройство можно подключать к телевизору или монитору. Консоль в шесть раз мощнее портативной Steam Deck и может выполнять функции ПК. Она оснащена дискретной графикой от AMD, что позволяет запускать игры в 4K при 60 кадрах в секунду.

«Да, устройство Steam Machine оптимизировано для гейминга, но при этом является персональным компьютером. Устанавливайте любые приложения или даже другую операционную систему. Кто мы такие, чтобы указывать, как вам распоряжаться своим компьютером?» — говорится на странице консоли в Steam.

Вместе с консолью Valve анонсировала новый VR-шлем Steam Frame. Устройство поддерживает как VR-игры, так и обычные проекты. Некоторые игры можно запускать без подключения к ПК, но для полной производительности потребуется компьютер. Компания также представила обновленный Steam Controller, совместимый с новой консолью и VR-шлемом. Все новинки поступят в продажу в начале 2026 года. Цена на русскоязычном Steam не указана.

Steam Machine стало возрождением одноименной линии консолей Valve. Это была попытка компании перенести опыт ПК-гейминга в формат консолей. Представленные в 2015 году Steam Machine работали на операционной системе SteamOS и предлагали доступ к библиотеке Steam. Проект не получил массового успеха, к лету 2016 года было продано меньше полумиллиона устройств. К 2018 году многие модели Steam Machine были сняты с продажи в магазине Steam. Проект заложил основу для дальнейших инициатив Valve — включая Steam Deck.