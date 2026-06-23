Продажи подержанных машин в мае выросли на 4%

В мае продажи легковых автомобилей с пробегом в России увеличились на 4,2% год к году и достигли 511,5 тыс. штук, следует из данных «Автостата». За пять месяцев рынок прибавил 4,9% (2,38 млн штук). Участники рынка связывают устойчивый спрос с высокими ценами на новые автомобили, крепким рублем и опасениями, что льготный утильсбор могут вскоре свернуть.

Относительно апреля в мае продажи автомобилей с пробегом снизились на 5,7%. По оценке дилеров, это связано в основном с сезонностью. «Май традиционно спокойнее из-за длинных праздников, снижения деловой активности и переноса части сделок»,— пояснил директор по продажам автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов.

Кроме того, растет доля подержанных машин китайских брендов. Их продажи в мае показали опережающую динамику, отмечает партнер SBS Consulting Дмитрий Бабанский.

Лидером вторичного рынка остается Lada, хотя ее продажи в мае сократились. Зато большинство иностранных марок из топ-10 показали рост, в том числе Toyota, Kia, Hyundai, Volkswagen и Honda. Среди самых востребованных моделей по-прежнему остаются Kia Rio и Hyundai Solaris, а также Lada 2107, которая в этом месяце опустилась с первого места на третье.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Вторичный разгон».