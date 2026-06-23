Вторичный разгон

Спрос на автомобили с пробегом устойчиво растет: продажи подогревают высокие цены на новые машины, крепкий рубль и опасения относительно сохранения льготных ставок утилизационного сбора. Внутри сегмента растет и доля подержанных автомобилей китайских брендов. В июне интерес к машинам с пробегом, вероятно, продолжит расти, но без резких скачков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Продажи легковых автомобилей с пробегом в мае выросли год к году на 4,2%, до 511,5 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». По итогам пяти месяцев реализация увеличилась на 4,9%, до 2,38 млн штук. Динамика, по оценке директора по продажам автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадима Черноусова, показывает, что базовый спрос на сегмент машин с пробегом сохраняется: его поддерживают высокая стоимость новых автомобилей, старение парка и увеличение среднего срока владения машиной.

Чем выше цены на новые машины, чем больше интереса ко вторичному рынку, отмечает гендиректор автомобильного маркетплейса Fresh Юрий Чистов. Дополнительно сегмент пробега разгоняют поставки из-за рубежа, уточняет он. «Сейчас два драйвера. Первый — неожиданно крепкий рубль. Он делает цены в юанях, вонах и йенах очень привлекательными. Второй — сохраняющийся льготный утильсбор для машин с двигателями мощностью не более 160 лошадиных сил»,— рассказывает господин Чистов. По его словам, интерес подогревают разговоры о том, что «окно возможностей со льготным утилем скоро захлопнется».

Относительно апреля в мае продажи автомобилей с пробегом снизились на 5,7%, но это не «сигнал рынка на разворот тренда», а исключительно сезонный фактор, единогласны опрошенные “Ъ” эксперты и дилеры.

«Май традиционно спокойнее из-за длинных праздников, снижения деловой активности и переноса части сделок»,— поясняет господин Черноусов. Помимо того, в мае приходит осознание необходимости сезонных трат, связанных с отпусками, дачей и так далее, добавляет Юрий Чистов.

Топ моделей на рынке легковых автомобилей с пробегом в январе—мае 2026 года Выйти из полноэкранного режима Место Модель Продажи (шт.) Изменение год к году (%) 1 Kia Rio 47 615 9,8 2 Hyundai Solaris 46 693 9,2 3 LADA 2107 45 564 –19,7 4 Ford Focus 41 941 4,7 5 LADA 4x4 41 739 2,3 6 Toyota Corolla 40 834 15,9 7 LADA 2114 40 208 –13,8 8 LADA 2170 37 709 –8,3 9 Toyota Camry 34 756 10,5 10 LADA 2190 34 160 6,2 Открыть в новом окне Источник: «Автостат».

Лидером на рынке автомобилей с пробегом традиционно остается Lada. Продажи бренда в мае год к году снизились на 8,2%, до 115,9 тыс. штук. На втором месте — Toyota, реализация которой выросла на 12,6%, до 54,34 тыс. штук. Топ-3 замыкает марка Kia, показавшая рост продаж на 2,5%, до 28,66 тыс. штук. Следом идут Hyundai и Volkswagen, реализация которых увеличилась на 4,9%, до 27,87 тыс. штук, и 17,9%, до 23,85 тыс. штук, соответственно. По оценке экспертов «Автостата», негативная динамика среди топ-10 брендов фиксируется только у Lada. Остальные девять марок находятся «в плюсе», причем лучше других отличилась Honda, показавшая рост продаж на 20,6%, до 19,82 тыс. штук, уточняют в агентстве.

Самой продаваемой моделью на вторичном рынке в мае стала Kia Rio, на второе место вышла Hyundai Solaris, а на третью строчку опустилась Lada 2107, занимавшая месяцем ранее первое место.

Кроме того, растет доля китайских брендов с пробегом, продажи которых в мае показали опережающую динамику, отмечает партнер SBS Consulting Дмитрий Бабанский.

По прогнозу Дмитрия Бабанского, в июне вторичный авторынок может превзойти результаты мая.

После майских праздников покупательская активность, как правило, восстанавливается, поясняет эксперт. Господин Чистов также оптимистичен: в июне, вероятно, продолжится рост спроса на подержанные автомобили. «Рынок пробега не утратил своей привлекательности в плане богатства предложения и относительной доступности цен, а факторов, отвлекающих от процесса выбора машины, меньше, чем в мае»,— отмечает он.

Впрочем, по мнению Вадима Черноусова, вторичный сегмент остается примерно на уровне мая. Если рост и будет, продолжает топ-менеджер, то незначительный — в пределах статистической погрешности. «Резкого скачка не прогнозируем: спрос остается чувствительным к цене, кредитным условиям и качеству предложения»,— резюмирует он.

Наталия Мирошниченко