«Единая Россия» продолжит учить ветеранов политтехнологиям
«Единая Россия» (ЕР) анонсировала запуск второго потока очного обучения кандидатов—ветеранов СВО в рамках Высшей партийной школы. Курсы стартуют 30 июня — через два дня после предвыборного съезда партии, где будут утверждены списки кандидатов от ЕР в Госдуму.
В партии сообщили, что очное обучение по курсу «Политический лидер» смогут пройти все победители праймериз ЕР к выборам в Госдуму из числа ветеранов СВО. «Система технологического и методического сопровождения выстроена для кандидатов и на других уровнях выборов»,— добавили в пресс-службе партии.
Директор партшколы ЕР Роман Романов рассказал, что в первом потоке (с 16 по 18 июня) обучение прошли семь Героев России и «десятки вчерашних военнослужащих с боевыми наградами и серьезным общественно-политическим потенциалом». «Наша задача — помочь понять законы политической жизни и логику избирательной кампании»,— пояснил он. Всего участие в двух потоках примут 100 «кандидатов-новичков».
Как ранее подсчитал “Ъ”, в предварительном голосовании ЕР по отбору кандидатов на выборы в Госдуму победили по меньшей мере 58 участников СВО. 32 из них будут баллотироваться по одномандатным округам, остальные — по партсписку.
Подробнее — в материале «Ветеранский набор».
Обучение ветеранов СВО политтехнологиям является частью более широкой стратегии «Единой России» по интеграции участников СВО в политическую и общественную жизнь. Эта инициатива была озвучена президентом Владимиром Путиным, который заявил, что участникам СВО «можно передать в будущем и доверить Россию». Для выполнения этой задачи «Единая Россия» ввела ряд мер поддержки, включая специальные условия на внутрипартийных праймериз, такие как автоматическое добавление 25% к результатам голосования и упрощенная процедура подачи документов.
Партия рассчитывает, что привлечение ветеранов СВО укрепит её позиции и позволит обновить депутатский корпус. На сентябрьских выборах 2025 года от «Единой России» победили 830 ветеранов боевых действий, а в 2026 году ожидается ещё более широкое их участие. В рамках этой стратегии были запущены также другие учебные программы, например, «ПолитСтарт», где обучение также проходит на платформе Высшей партийной школы.