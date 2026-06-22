В Москве за мошенничество арестовали поставщиков раций для МВД

В Москве отправили в СИЗО руководителей двух связанных санкт-петербургских компаний — «Профи-связь» и «Астроком». По данным «Ъ», Виталия Козлова и Алексея Баранова подозревают в мошенничестве при поставках радиостанций «Радон» для МВД, которые, как установила экспертиза, были собраны из импортных деталей вместо российских.

Следствие считает, что нарушения могли быть допущены при исполнении контракта 2020 года на поставку оборудования для одного из подразделений МВД. Обвиняемые свою вину не признали и настаивают, что обязательства по договору были выполнены, а претензии к качеству товара заказчик не предъявлял.

Суд согласился с доводами следствия о том, что фигуранты могут скрыться или помешать расследованию, и заключил их в СИЗО. Защита, напротив, указывала, что речь идет о предпринимательском споре и что в таких случаях арест применять нельзя, однако более мягкую меру пресечения суд не избрал.

По данным «Ъ», правоохранители проверяют причастность компаний к другим поставкам связи для силовых структур. Ранее антимонопольные органы уже находили признаки сговора и нарушения конкуренции в действиях связанных фирм, участвовавших в электронных торгах по гособоронзаказу.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Полицейские рации оказались инородными».