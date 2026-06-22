В Москве за мошенничество арестовали поставщиков раций для МВД
В Москве отправили в СИЗО руководителей двух связанных санкт-петербургских компаний — «Профи-связь» и «Астроком». По данным «Ъ», Виталия Козлова и Алексея Баранова подозревают в мошенничестве при поставках радиостанций «Радон» для МВД, которые, как установила экспертиза, были собраны из импортных деталей вместо российских.
Следствие считает, что нарушения могли быть допущены при исполнении контракта 2020 года на поставку оборудования для одного из подразделений МВД. Обвиняемые свою вину не признали и настаивают, что обязательства по договору были выполнены, а претензии к качеству товара заказчик не предъявлял.
Суд согласился с доводами следствия о том, что фигуранты могут скрыться или помешать расследованию, и заключил их в СИЗО. Защита, напротив, указывала, что речь идет о предпринимательском споре и что в таких случаях арест применять нельзя, однако более мягкую меру пресечения суд не избрал.
По данным «Ъ», правоохранители проверяют причастность компаний к другим поставкам связи для силовых структур. Ранее антимонопольные органы уже находили признаки сговора и нарушения конкуренции в действиях связанных фирм, участвовавших в электронных торгах по гособоронзаказу.
Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Полицейские рации оказались инородными».
Задержание руководителей «Профи-связи» и «Астрокома» в Москве по обвинению в мошенничестве при поставках радиостанций для МВД — не первый случай, когда подобные махинации с госконтрактами становятся предметом расследования. Ранее, уже в 2022 году, антимонопольные органы Санкт-Петербурга выявили признаки сговора и нарушения конкуренции в действиях этих фирм и других компаний, участвовавших в электронных торгах по гособоронзаказу. Установленные экспертизой иностранные детали вместо российских в рациях «Радон» для МВД могут привести к гораздо более серьезным последствиям, чем просто предпринимательский спор.
Подобные дела связаны с хищениями бюджетных средств и подрывом национальной безопасности, особенно когда речь идет о государственном оборонном заказе. Например, в 2024 году гендиректор АО «Уральские заводы» Василь Мусин был арестован по делу о мошенничестве: он поставил Министерству внутренних дел китайские радиостанции «Эрика» под видом российских, и эта техника оказалась неэффективной в зоне СВО, так как ее сигналы перехватывались. В 2023 году основателя «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере при поставках компьютерного оборудования в МВД, обязав возместить ущерб более 357 млн рублей. Это подчеркивает острую проблему добросовестности поставщиков для силовых структур и оборонно-промышленного комплекса.