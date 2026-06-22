Обвинение запросило для экс-главы минздрава Кубани Филиппова четыре года колонии

В Краснодаре прошли прения по уголовному делу бывшего главы краевого министерства здравоохранения Евгения Филиппова. Он обвиняется в мошенничестве при получении зарплаты на должности заведующего кафедрой Кубанского государственного медуниверситета. Прокурор запросил для подсудимого наказание в виде четырех лет колонии общего режима со штрафом в сумме 500 тыс. руб. Защита и сам экс-министр считают возможным наказание, не связанное с лишением свободы.

По версии обвинения, в период с 2015 по 2026 год Евгений Филиппов числился на должности завкафедрой иммунологии и аллергологии медуниверситета, не выполняя своих обязанностей в полном объеме. За это время чиновнику была начислена зарплата в сумме 7,6 млн руб.

Господин Филиппов признал вину и полностью возместил нанесенный вузу ущерб. По словам адвоката Константина Шульгина, его подзащитный участвовал в ученых советах, научных конференциях и других мероприятиях, публиковал статьи и считал эту деятельность достаточной для исполнения обязанностей заведующего кафедрой, где он был трудоустроен на четверть ставки.

На следующем заседании суда Евгений Филиппов выступит с последним словом. Чиновник был арестован в марте и до сих пор находится под стражей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иммунология с одним неизвестным».

Анна Перова, Краснодар