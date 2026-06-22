Цены на СУГ выросли из-за нервозности и ажиотажа на топливном рынке
Оптовые цены на сжиженные углеводородные газы (СУГ) на Петербургской бирже поднялись до максимума с осени 2024 года. Как рассказали источники «Ъ», рост котировок связан в первую очередь с нервозностью на топливном рынке и сокращением предложения, хотя дефицита пропан-бутана участники рынка не видят.
По итогам торгов 22 июня стоимость СУГ в индексе Урала и Сибири выросла почти до 31 тыс. руб. за тонну, а по европейской части России — до 33,65 тыс. руб. за тонну. С середины июня котировки прибавили свыше 20–30% в зависимости от региона. Собеседники «Ъ» на рынке также отмечают, что в этом году объемы биржевых продаж выше, чем годом ранее.
Участники рынка объясняют динамику сочетанием нескольких факторов. На стоимость влияют сезонный спрос на автомобильный газ и коммунально-бытовые нужды, а также экспортная привлекательность СУГ на фоне высоких мировых цен. Дополнительное давление создает логистика: по данным источников, у компаний растут простои вагонов на станциях выгрузки, а свободные объемы на местах есть не везде.
Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Играй, баллонь».
Рост цен на сжиженные углеводородные газы (СУГ) на Петербургской бирже, наблюдаемый с середины июня 2026 года, объясняется сочетанием сезонного спроса на автомобильный газ и коммунально-бытовые нужды, а также высокой экспортной привлекательностью СУГ на фоне мировых цен. Дополнительным фактором, создающим давление на цены, является логистика: компании сталкиваются с простоями вагонов на станциях выгрузки, и свободные объемы доступны не везде. Этот рост происходит на фоне общего профицита СУГ в России, связанного с санкциями ЕС, вступившими в силу в конце 2024 года и ограничившими экспорт в Европу, ранее бывшую основным рынком сбыта.
В прошлом году стоимость СУГ на бирже демонстрировала значительную волатильность: к концу первого квартала 2025 года котировки опускались до минимума с декабря 2024 года, но затем резко выросли, достигнув пика к середине августа. Ожидания аналитиков до недавнего времени сводились к снижению мировых цен на СУГ во второй половине 2026 года по мере стабилизации поставок.