Цены на СУГ выросли из-за нервозности и ажиотажа на топливном рынке

Оптовые цены на сжиженные углеводородные газы (СУГ) на Петербургской бирже поднялись до максимума с осени 2024 года. Как рассказали источники «Ъ», рост котировок связан в первую очередь с нервозностью на топливном рынке и сокращением предложения, хотя дефицита пропан-бутана участники рынка не видят.

По итогам торгов 22 июня стоимость СУГ в индексе Урала и Сибири выросла почти до 31 тыс. руб. за тонну, а по европейской части России — до 33,65 тыс. руб. за тонну. С середины июня котировки прибавили свыше 20–30% в зависимости от региона. Собеседники «Ъ» на рынке также отмечают, что в этом году объемы биржевых продаж выше, чем годом ранее.

Участники рынка объясняют динамику сочетанием нескольких факторов. На стоимость влияют сезонный спрос на автомобильный газ и коммунально-бытовые нужды, а также экспортная привлекательность СУГ на фоне высоких мировых цен. Дополнительное давление создает логистика: по данным источников, у компаний растут простои вагонов на станциях выгрузки, а свободные объемы на местах есть не везде.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Играй, баллонь».