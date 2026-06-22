Джованни Малаго возглавил Итальянскую федерацию футбола

Новым президентом Итальянской федерации футбола (FIGC) стал Джованни Малаго. Он победил на выборах, набрав свыше 68% голосов. Его единственный оппонент Джанкарло Абете, возглавлявший структуру с 2007 по 2014 год, получил более 29% голосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джованни Малаго

Фото: Antonio Denti / Reuters Джованни Малаго

Фото: Antonio Denti / Reuters

67-летний Малаго, с 2013 по 2025 год руководивший Олимпийским комитетом Италии, а также занимавший ключевой пост в оргкомитете Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сменил на должности главы FIGC Габриэле Гравину. Тот подал в отставку в начале апреля после очередного провала сборной Италии: она неожиданно проиграла боснийцам в матче за выход на чемпионат мира. Национальная команда в третий раз подряд не смогла отобраться на мировое первенство.

После избрания Джованни Малаго заявил, что его цель — «сделать Италию великой», открыть «новую эру итальянского футбола». Он отметил необходимость «сплотить команду» и затронул тему подготовки инфраструктуры к чемпионату Европы 2032 года (его, помимо Италии, примет Турция). Конкретики в словах Малаго — например, о фигуре следующего главного тренера сборной — не было. «Мы во всем разберемся, но сначала мне нужно увидеть финансовые отчеты», — подчеркнул он.

Арнольд Кабанов