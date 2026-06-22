Джованни Малаго возглавил Итальянскую федерацию футбола
Новым президентом Итальянской федерации футбола (FIGC) стал Джованни Малаго. Он победил на выборах, набрав свыше 68% голосов. Его единственный оппонент Джанкарло Абете, возглавлявший структуру с 2007 по 2014 год, получил более 29% голосов.
Джованни Малаго
Фото: Antonio Denti / Reuters
67-летний Малаго, с 2013 по 2025 год руководивший Олимпийским комитетом Италии, а также занимавший ключевой пост в оргкомитете Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сменил на должности главы FIGC Габриэле Гравину. Тот подал в отставку в начале апреля после очередного провала сборной Италии: она неожиданно проиграла боснийцам в матче за выход на чемпионат мира. Национальная команда в третий раз подряд не смогла отобраться на мировое первенство.
После избрания Джованни Малаго заявил, что его цель — «сделать Италию великой», открыть «новую эру итальянского футбола». Он отметил необходимость «сплотить команду» и затронул тему подготовки инфраструктуры к чемпионату Европы 2032 года (его, помимо Италии, примет Турция). Конкретики в словах Малаго — например, о фигуре следующего главного тренера сборной — не было. «Мы во всем разберемся, но сначала мне нужно увидеть финансовые отчеты», — подчеркнул он.
Джованни Малаго, будучи главой оргкомитета Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, уже продемонстрировал управленческий опыт. Однако эти игры столкнулись с трудностями, так как соревнования по некоторым видам спорта, включая бобслей и скелетон, пришлось перенести за пределы Италии из-за нереализованного проекта строительства трассы. Это показывает, что Малаго предстоит решать сложные организационные задачи, аналогичные тем, что стоят перед итальянским футболом.
Его предшественник, Габриэле Гравина, возглавлял Итальянскую федерацию футбола с 2018 года. За этот период сборная Италии пропустила два чемпионата мира (2022 и 2026), хотя в 2021 году и выиграла чемпионат Европы. Отставка Гравины последовала после очередного невыхода сборной на чемпионат мира, а также на фоне расследования в отношении него по подозрению в растрате и отмывании денег, которое началось в марте 2024 года. Эти обстоятельства могли способствовать созданию атмосферы, в которой требовались радикальные изменения в руководстве.