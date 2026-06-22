Бельгия выдала пять виз талибам для переговоров по афганским беженцам
МИД Бельгии выдал пять виз делегации талибов для участия в переговорах с представителями ЕС в Брюсселе по поводу возвращения беженцев в Афганистан. Визы будут действовать один день — только на территории Бельгии. Об этом сообщил представитель МИД Бельгии Максим Прево, передает VRT.
Сотрудники государственной службы безопасности и военной разведки Бельгии пришли к выводу, что делегация талибов не будет представлять угрозу интересам Бельгии. МИД не стал разглашать даты визита по соображениям безопасности, добавил господин Прево.
«Талибан» находится под санкциями ЕС и ООН по обвинению в нарушении прав человека. Руководство Евросоюза пригласило делегацию Афганистана на переговоры о возвращении мигрантов в мае. В Евросоюзе находятся несколько сотен беженцев-афганцев, которых Суд ЕС приговорил к депортации. Однако по состоянию на 2024 год в Афганистан вернулись только 2% беженцев. В ЕС подчеркнули, что приглашение на переговоры «ни в коем случае не является признанием» «Талибана» в качестве афганского правительства.
Подробнее — в материале «Ъ» «"Талибан" стал в ЕС чуть более рукопожатным».
Приглашение делегации движения «Талибан» (признано в РФ террористической организацией и запрещено) в Брюссель является частью более широких усилий по налаживанию диалога с текущими афганскими властями. Европейские страны стремятся избавиться от нелегальных мигрантов афганского происхождения путём их возвращения на родину, поскольку в 2024 году лишь 2% беженцев, приговорённых к депортации, фактически вернулись в Афганистан. Этот вопрос особенно актуален для таких стран, как Швеция и Германия, где беженцы из Афганистана составляют вторую по численности группу просителей убежища после сирийцев. Евросоюз подчеркивает, что такие переговоры не являются признанием «Талибана» (признано в РФ террористической организацией и запрещено) как законного правительства Афганистана, а представляют собой «оперативное взаимодействие». Однако многие эксперты и гуманитарные организации считают это формой легитимизации талибов, особенно учитывая продолжающиеся нарушения прав человека в Афганистане, которые фиксировались миссией ООН по содействию Афганистану в докладе за январь-март 2026 года. Ситуация усложняется тем, что жизнь в Афганистане стала тяжелее с точки зрения экономики и базовых прав человека после прихода к власти движения «Талибан» (признано в РФ террористической организацией и запрещено) в 2021 году.Тем не менее, международное сообщество, включая Россию, Китай и европейские страны, участвовало в консультативных переговорах ООН в Катаре в 2023 году, чтобы договориться о взаимодействии с талибами, которые контролируют Афганистан, но до сих пор не признаны таковыми на международном уровне. Эти переговоры были направлены на обсуждение прав человека, инклюзивного управления, противодействия терроризму и незаконному обороту наркотиков. Также ранее имели место переговоры США с представителями движения «Талибан» (признано в РФ террористической организацией и запрещено) о возможности восстановления американского присутствия на авиабазе Баграм для проведения антитеррористических операций, хотя талибы отвергли эту идею.