Бельгия выдала пять виз талибам для переговоров по афганским беженцам

МИД Бельгии выдал пять виз делегации талибов для участия в переговорах с представителями ЕС в Брюсселе по поводу возвращения беженцев в Афганистан. Визы будут действовать один день — только на территории Бельгии. Об этом сообщил представитель МИД Бельгии Максим Прево, передает VRT.

Сотрудники государственной службы безопасности и военной разведки Бельгии пришли к выводу, что делегация талибов не будет представлять угрозу интересам Бельгии. МИД не стал разглашать даты визита по соображениям безопасности, добавил господин Прево.

«Талибан» находится под санкциями ЕС и ООН по обвинению в нарушении прав человека. Руководство Евросоюза пригласило делегацию Афганистана на переговоры о возвращении мигрантов в мае. В Евросоюзе находятся несколько сотен беженцев-афганцев, которых Суд ЕС приговорил к депортации. Однако по состоянию на 2024 год в Афганистан вернулись только 2% беженцев. В ЕС подчеркнули, что приглашение на переговоры «ни в коем случае не является признанием» «Талибана» в качестве афганского правительства.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Талибан" стал в ЕС чуть более рукопожатным».