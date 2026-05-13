«Талибан» стал в ЕС чуть более рукопожатным

Власти Евросоюза продолжают контакты с властями Афганистана в лице движения «Талибан». В ближайшее время представителей движения намерены пригласить в Брюссель для переговоров о приеме депортируемых афганских граждан, которым было отказано в разрешении на пребывание в ЕС. Как подчеркивают в Брюсселе, такого рода взаимодействие «ни в коем случае не является признанием» Евросоюзом «Талибана» в качестве законного афганского правительства. Однако многие уверены: это все же форма легитимизации талибов посредством сотрудничества. Вопросы вызывает и то, насколько гуманно высылать людей в страну, где широко распространены нарушения прав человека и власти которой не в силах трудоустроить и накормить значительную часть населения.

О том, что в скором времени в Брюсселе появится делегация афганского движения «Талибан», почти буднично сообщил на пресс-конференции 12 мая представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт.

«Генеральный директорат по внутренним делам Европейской комиссии совместно с Министерством юстиции Швеции направил письмо де-факто властям Афганистана с просьбой принять участие в совещании технического уровня здесь, в Брюсселе»,— сказал он. И пояснил, что грядущая встреча станет продолжением «технических переговоров», состоявшихся в январе этого года в Кабуле для обсуждения вопроса о депортации афганских граждан, которым было отказано в разрешении на пребывание в ЕС.

Для поездки в Брюссель, дата которой пока не определена, представители «Талибана», находящиеся под санкциями ЕС и ООН за нарушения прав человека, получат от Бельгии как принимающей стороны институтов ЕС так называемые исключительные визы.

Как особо подчеркнули в Еврокомиссии, приглашение в Брюссель стоит расценивать исключительно в качестве «оперативного взаимодействия» — это «ни в коем случае не является признанием» «Талибана» в качестве афганского правительства.

Необходимость наладить хоть какой-то диалог с нынешними афганскими властями возникла у европейцев ввиду стремления избавиться от нелегалов афганского происхождения путем их возращения на родину.

По официальным данным, в 2024 году из всех беженцев-афганцев (общее число которых в ЕС достигает нескольких сотен тысяч), которых суд приговорил к депортации, фактически в Афганистан вернулись лишь 2%.

Из-за этого осенью прошлого года 20 стран шенгенской зоны коллективно обратились в Еврокомиссию с петицией, где пожаловались на сложившуюся ситуацию и призвали власти ЕС сделать хоть что-то, чтобы нелегалов можно было депортировать.

Как пояснил сейчас господин Ламмерт, речь преимущественно идет о тех, кто был осужден в стране—члене ЕС за какие-либо преступления, либо признан угрозой национальной безопасности, либо и то и другое. «Именно этих лиц государства-члены хотят вернуть»,— подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Больше всего за продвижение этого вопроса ратовали Швеция и Германия. В ФРГ, где беженцы из Афганистана являются второй по численности группой просителей убежища после сирийцев, решили не дожидаться коллективных договоренностей и уже дважды с 2024 года депортировали осужденных афганцев в Кабул, организовав вывозные рейсы при посредничестве катарских чиновников.

Впервые такое Берлин позволил себе еще при канцлере Олафе Шольце — ради того, чтобы отправить большую группу афганцев в контролируемый талибами Афганистан и координировать будущие депортации, немецкие власти даже разрешили представителям талибов работать в афганских консульствах в стране, сделав Германию первой страной ЕС, которая пошла на такой шаг.

В 2025 году — вскоре после резонансного нападения гражданина Афганистана, которому ранее было приказано покинуть страну, с ножом на группу детского сада в центре баварского города Ашаффенбург — высылкой афганцев озаботился и Фридрих Мерц. Летом того же года его правительство добилось отправки в Афганистан рейса с 81 афганцем, осужденным в Германии за различные преступления.

Афганистан никогда не был раем на земле, однако с момента захвата власти там в 2021 году боевиками движения «Талибан», которое во многих странах мира по-прежнему официально считают террористическим, жизнь в стране стала еще тяжелее — как с точки зрения экономики, так и с точки зрения базовых прав человека.

12 мая Миссия ООН по содействию Афганистану выпустила новый доклад, охватывающий период с января по март 2026 года: в нем констатируется продолжение серьезных нарушений прав человека, среди которых — ограничения в отношении женщин и девочек, случаи телесных наказаний, давление на СМИ и неправовые задержания.

Все это никак не смущало страны, которые, в отличие от Европы, с самого начала без лишнего стеснения отправляли афганских беженцев обратно на родину. К примеру, Иран и Пакистан, по данным ООН, вернули в Афганистан с осени 2023 года 5 млн беженцев, большая часть которых по возвращении столкнулась с безработицей и ограниченным доступом к гуманитарной помощи.

С учетом такой специфики Афганистана сотрудничество Брюсселя с талибскими властями — пусть оно и подается под соусом вынужденного сотрудничества в интересах самих европейцев — было воспринято многими в штыки.

«Чиновники ЕС расстилают красную ковровую дорожку для талибов в Брюсселе»,— ехидно отозвалась о новостях евродепутат Ханна Нойман, назвав депортации в Афганистан не только гуманитарным провалом, но и «стратегической ошибкой», которая может укрепить власть талибов.

Не в восторге от нынешней инициативы ожидаемо остались и гуманитарные организации.

«Депортация афганцев обратно в страну, где почти половина населения не может прокормить себя,— это не миграционная политика, это решение, которое может стоить жизней»,— заявила директор афганского представительства Международного комитета спасения Лиза Оуэн.

Наталия Портякова