Власти обсуждают ужесточение оборота eSIM и сим-карт для IoT
В России могут ужесточить правила обращения M2M-сим-карт (Machine-to-Machine — для передачи данных между устройствами, используются в датчиках, банкоматах, автомобилях и др.) и eSIM, чтобы сократить мошенничество и спам. По данным источников “Ъ”, М2М-сим-карты планируют выделить в отдельную категорию, ввести для них дополнительную идентификацию и запретить передачу через них голосового трафика и СМС.
Обсуждается и ограничение регистрации eSIM из-за рубежа. Инициативы могут войти в следующий пакет антифрод-мер. При этом окончательное решение пока не принято, а в Минцифры говорят, что работа над новым пакетом продолжается.
Сейчас на рынке, по оценкам собеседников “Ъ”, используется около 60 млн M2M-сим-карт. Чаще всего они оформляются на юридические лица, однако часть таких карт, как считают участники рынка, фактически перепродается под видом M2M для обхода правил регистрации обычных абонентов.
В Минцифры заявили "Ъ", что не подтверждают информацию "Ъ". При этом представитель министерства отказался отвечать на вопрос о том, какую именно информацию он не подтверждает.
Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Устройствам не дадут поговорить».
Обсуждение ужесточения оборота M2M-сим-карт и eSIM является частью более широкой инициативы по борьбе с кибермошенничеством и спамом в России. Ранее, в конце 2023 года, правительство уже рассматривало меры по ужесточению оборота обычных сим-карт, включая проверку паспортных данных абонентов в МВД перед активацией. В 2024 году законодатели ужесточили правила для операторов связи, обязав их предоставлять Роскомнадзору актуальные сведения об абонентах, что привело к сокращению числа абонентов с большим количеством сим-карт.
Проблема серого рынка сим-карт сохраняется. Например, в 2025 году операторы заблокировали более 18 млн сим-карт из-за недостоверных данных и превышения лимитов. Минцифры также обсуждает меры борьбы с продажами активированных сим-карт на электронных площадках, поскольку мошенники до сих пор используют схемы с массовой регистрацией карт на подставных лиц. В Госдуме рассматривается вопрос о введении уголовной и административной ответственности за нарушения правил продажи сим-карт, а также предложение приравнять сим-карты к средствам платежа для более эффективной борьбы с мошенничеством.