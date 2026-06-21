В нескольких странах Европы объявили максимальный уровень опасности из-за жары

Власти нескольких европейских стран объявили максимальный уровень опасности и ввели различные ограничения в связи с ожидаемой жарой от +35 °С до +44 °С. Об этом сообщают Reuters и The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michel Euler, AP Фото: Michel Euler, AP

В Испании, где средняя температура днем достигает +40 °С, футбольная федерация закрыла большую фан-зону для болельщиков в Мадриде, где люди должны были под открытым небом смотреть игру своей сборной против Саудовской Аравии на чемпионате мира по футболу.

Во Франции, где температура сегодня достигает +39–41 °С, власти ввели ограничения на продажу алкоголя на концертах ежегодного музыкального праздника Fete de la Musique, которые проходят по всей стране. В Париже запретили продажу крепкого алкоголя, крепкого пива и крепленых вин на набережных Сены и канала Сен-Мартен.

В Италии объявлен максимальный уровень погодной опасности. В некоторых районах воздух раскаляется до +41 °С, ночью температура не опускается ниже +25 °С. При этом синоптики обещают лишь усиление жары в ближайшие дни. В крупнейших регионах Италии, включая Ломбардию и Тоскану, введен запрет на проведение тяжелых строительных, дорожных и сельскохозяйственных работ на открытом воздухе в середине дня. Жителям и туристам рекомендовано не выходить на улицу с 11 до 18 часов.

В Британии, где к 25 июня ожидается +38 °С (сейчас там на семь градусов прохладнее), власти распорядились о снижении скорости поездов из-за риска деформации рельсов.

Алена Миклашевская