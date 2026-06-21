В нескольких странах Европы объявили максимальный уровень опасности из-за жары
Власти нескольких европейских стран объявили максимальный уровень опасности и ввели различные ограничения в связи с ожидаемой жарой от +35 °С до +44 °С. Об этом сообщают Reuters и The Guardian.
Фото: Michel Euler, AP
В Испании, где средняя температура днем достигает +40 °С, футбольная федерация закрыла большую фан-зону для болельщиков в Мадриде, где люди должны были под открытым небом смотреть игру своей сборной против Саудовской Аравии на чемпионате мира по футболу.
Во Франции, где температура сегодня достигает +39–41 °С, власти ввели ограничения на продажу алкоголя на концертах ежегодного музыкального праздника Fete de la Musique, которые проходят по всей стране. В Париже запретили продажу крепкого алкоголя, крепкого пива и крепленых вин на набережных Сены и канала Сен-Мартен.
В Италии объявлен максимальный уровень погодной опасности. В некоторых районах воздух раскаляется до +41 °С, ночью температура не опускается ниже +25 °С. При этом синоптики обещают лишь усиление жары в ближайшие дни. В крупнейших регионах Италии, включая Ломбардию и Тоскану, введен запрет на проведение тяжелых строительных, дорожных и сельскохозяйственных работ на открытом воздухе в середине дня. Жителям и туристам рекомендовано не выходить на улицу с 11 до 18 часов.
В Британии, где к 25 июня ожидается +38 °С (сейчас там на семь градусов прохладнее), власти распорядились о снижении скорости поездов из-за риска деформации рельсов.
В последние годы сильная жара в Европе стала «новой нормой», а не редким явлением, что подтверждается аномальными температурами и их последствиями. Ученые отмечают, что европейский континент нагревается быстрее других регионов, частично из-за близости к Арктике и таяния льдов. Это приводит к резким и быстрым переходам от прохладной к экстремальной погоде, к чему не успевают адаптироваться ни люди, ни сельское хозяйство, ни экосистемы.
Продолжительные периоды аномальной жары значительно увеличивают нагрузку на европейские энергосистемы, смещая пик энергопотребления с зимнего на летний сезон. Например, в Германии пиковый спрос в начале июля достигал уровня среднего спроса в январе, а в Испании даже превышал его. Также жара способствует увеличению числа лесных пожаров, особенно в южных регионах, таких как Греция, Испания и Португалия, где вероятность их возникновения выросла в десятки раз. Эти природные явления приводят к значительным экономическим убыткам — например, в 2025 году потери Европы из-за жары составили 43 млрд евро, и прогнозируется их рост.
Жара имеет серьезные последствия для здоровья населения. Исследования показывают, что аномальные температуры в Европе могут утраивать количество смертей, особенно среди людей старше 65 лет, на которых приходится до 88% таких случаев. Возможные 2-3°С разницы в температуре могут означать тысячи спасенных жизней. Последствия жары часто не так очевидны, как разрушения от пожаров или бурь, но они не менее разрушительны для здоровья и благополучия людей.