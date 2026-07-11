«Результатом может быть исчезновение некоторых стран»
Александр Чернокульский
Заместитель директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, к. ф.-м. н.
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
Человечество может бороться с изменением климата. Понятно, что нам уже не удастся вернуться в холодный климат, каким он был в конце XIX, в начале XX века. Но, снизив эмиссии парниковых газов, научившись улавливать парниковые газы, мы можем стабилизировать климат на каком-то приемлемом уровне. Через 20–30 лет, после того как произойдет стабилизация эмиссии, и мы станем добавлять столько же, сколько убираем, температура выйдет на какое-то плато.
Уровень океана все равно продолжит повышаться. Если мы ничего не будем делать, он станет повышаться быстрыми темпами — по 5 мм в год и больше. Если стабилизируем температуру, то рост уровня составит 1–2 мм в год, ситуация будет более управляемой, к ней можно будет адаптироваться.
Физически наше воздействие на климат существенно снизить возможно, другое дело — возможно ли это с точки зрения договороспособности стран и экономически.
Волны жары стали более интенсивными, тысячи людей умирают, несмотря на меры адаптации. У адаптации есть пределы: мы можем адаптироваться лишь к какому-то определенному уровню потепления. Более мощное потепление человечество рискует не выдержать. Энергопереход кажется наиболее эффективным путем к стабилизации ситуации, потому что три четверти нашей эмиссии парниковых газов — это сжигание ископаемого топлива. Есть еще сельское хозяйство, химические производства, борьба с отходами, но это не ключевые факторы.
В этом смысле страны и компании по всему миру сначала приняли слишком амбициозные планы, которые сейчас начинают корректировать вправо. Но тем не менее планы остаются, не думаю, что возможен полный отказ от них, потому что результатом такого отказа может быть исчезновение некоторых стран и превращение еще некоторых в практически непригодные для жизни. Хочется быть оптимистом и верить, что возобладает разумный подход к сохранению экосистемы планеты.