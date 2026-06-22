Умер открывший Уитни Хьюстон и Патти Смит продюсер Клайв Дэвис

Американский музыкальный продюсер Клайв Дэвис умер на 95-м году жизни. Об этом рассказала семья господина Дэвиса изданию The New York Times. Ему приписывают ключевую роль в восхождении к славе Уитни Хьюстон, Ареты Франклин, Патти Смит, Барри Манилоу и десятков других артистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клайв Дэвис и Уитни Хьюстон в 1998 году

Фото: Reuters Клайв Дэвис и Уитни Хьюстон в 1998 году

Фото: Reuters

Причина смерти в публикации не уточняется. В конце мая Клайва Дэвиса госпитализировали в Нью-Йорке с острой инфекцией верхних дыхательных путей. Представитель продюсера тогда заверял, что мера носит исключительно предупредительный характер.

С 1967-го по 1973 год Клайв Дэвис возглавлял звукозаписывающую компанию Columbia Records / CBS Records. За это время продюсер подписал контракты с Pink Floyd, Blood, Sweat and Tears, Брюсом Спрингстином, Aerosmith, Билли Джоэлом и Дженис Джоплин. После разрыва с CBS господин Дэвис основал лейбл Arista Records. В последующие годы он руководил карьерой Уитни Хьюстон, работал с Патти Смит, Шоном Комбсом (P. Diddy), Сарой Маклахлан и другими артистами.

Клайв Дэвис включен в Зал славы рок-н-ролла в категории «неисполнители». В его честь названы 200-местный зал в Музее «Грэмми» и профильный институт в Школе искусств Тиш при Нью-Йоркском университете.