В Нью-Йорке госпитализировали продюсера Клайва Дэвиса

Музыкальный продюсер Клайв Дэвис госпитализирован, сообщает TMZ. Его представитель рассказал, что его положили в одну из больниц Нью-Йорка в пятницу вечером с острой инфекцией верхних дыхательных путей.

Представитель продюсера заверил, что госпитализация носит исключительно предупредительный характер. Впрочем, как напоминает TMZ, в прошлом продюсер уже сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем: в 2021 году у него диагностировали паралич Белла — невралгию лицевого нерва.

Господину Дэвису 94 года. За свою карьеру он подписал контракты со множеством артистов, добившихся колоссального успеха, среди которых группы Pink Floyd, Aerosmith, Blood, Sweat & Tears, работал с Шоном Комбсом (P. Diddy), Билли Джоэлом и Дженис Джоплин. Ему приписывают ключевую роль в восхождении к славе Уитни Хьюстон и многих других исполнителей.

Клайв Дэвис включен в Зал славы рок-н-ролла в категории «неисполнители». В его честь названы 200-местный зал в Музее Грэмми и профильный институт в Школе искусств Тиш при Нью-Йоркском университете.