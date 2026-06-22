«СМУ-90» отремонтирует 34 дороги в Воронеже за 243 млн рублей

Подряд на ремонт 34 автомобильных дорог (включая частный сектор) в Воронеже достался местному ООО «СМУ-90» братьев Агаронян. Компания заключила контракт по начальной цене в 243,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В конкурсе участвовала еще одна компания, название которой не раскрывается. Она также предложила выполнить работы по начальной цене.

По данным Rusprofile, ООО «СМУ-90» было зарегистрировано в Воронеже в ноябре 2008 года для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 90% компании принадлежит Вардану (Айковичу) Агароняну, 10% — Айку (Вардановичу) Агароняну. Директор — Александр Сотников. По итогам 2025 года выручка общества составила 10 млрд руб. (+49%, годом ранее — 6,9 млрд), чистая прибыль — 272 млн руб. (-10%, 302 млн). С 2011 года «СМУ-90» выиграло 471 госконтракт на 49 млрд руб. в сумме.

Источник финансирования — субсидии из областного бюджета, а также средства муниципалитета. Согласно документации, до 15 сентября подрядчику предстоит выполнить фрезерование дорожной одежды, разборку бортового камня и самой дорожной конструкции, их ремонт, корчевку пней, вырубку кустарника, а также монтаж железобетонных фундаментов и водоотводных лотков. Гарантийный срок на различные виды работ составляет от трех до шести лет.

В мае «Ъ-Черноземье» сообщал, что «СМУ-90» достроит западный обход липецкой Лебедяни за 327 млн руб.

Егор Якимов