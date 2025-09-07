Банкам поправят субординацию

ЦБ планирует реформировать работу банков с субординированными инструментами. Регулятор намерен разделить их на два типа, при этом заметно ужесточить подход к условиям их конвертации в акции кредитных организаций. По мнению экспертов, предлагаемые меры не смогут защитить интересы инвесторов, но помогут банкам быстро пополнить капитал в случае критического снижения норматива его достаточности.

В конце прошлой недели Банк России опубликовал «Обзор банковского регулирования», в котором сообщил, что планирует во второй половине года представить новую концепцию по субординированным инструментам (суборды). Сегодня суборды используют более сотни российских банков, общий объем таких инструментов, по данным ЦБ на конец первого полугодия,— примерно 2 трлн руб.

Субординированные инструменты — это финансовые активы (облигации, кредиты, депозиты). Их особенность — подчиненный (младший) статус долга, означающий, что владельцы таких инструментов получают возмещение последними. В то же время владельцы субордов при определенных условиях имеют право конвертировать долг в акции эмитента.

«На практике субординированные инструменты не всегда выполняют свою защитную функцию по абсорбированию убытков банка в кризисных ситуациях, отчасти это связано с тем, что кредитные организации не списывают и не конвертируют такие инструменты в акции, чтобы не потерять доверие инвесторов,— поясняет ЦБ.— Еще одна проблема заключается в том, что триггер для списания субординированного долга срабатывает, когда банк уже потерял финансовую устойчивость». Кроме того, нарушается принцип ответственности: инвесторы, которые вложились в такие инструменты, при списании теряют свои средства, хотя банк в дальнейшем может восстановить устойчивость, а акционеры практически ничего не теряют, указывает регулятор.

Чтобы решить эту проблему, Банк России предполагает разделить субординированные инструменты на два типа.

Один — с повышенным триггером для конвертации в акции (падение Н1.1 ниже 7% для капитала первого уровня и 5% — для второго) — будет доступен только действующим акционерам.

Второй — с более низким триггером конвертации (6,5% и 4,75% соответственно) — будет доступен акционерам и квалифицированным инвесторам.

Сегодня для капитала первого уровня обязательная конвертация субординированных инструментов в акции срабатывает при падении Н1.1 ниже 5,125%, а второго — ниже 2%.

По словам управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, спрос на субординированные инструменты нестабилен, потому что, как правило, он нерыночный. «В субординированные облигации вкладываются (или размещают субординированные депозиты) в основном лица, так или иначе связанные с кредитной организацией, степень связи может быть разной, но это, как правило, не массовые инвесторы с открытого рынка»,— говорит он.

При этом Юрий Беликов считает не очень удачной концепцию установки триггеров на нормативы достаточности капитала, особенно с лимитами, не сильно превосходящими нормативные минимумы.

«Дело в том, что на практике полная или критическая потеря капитала у проблемных банков выявляется разово в результате регуляторных мер реагирования, таких как проверки, до которой они с запасом выполняют требования, а после теряют лицензии»,— говорит эксперт. В результате, по его мнению, такие триггеры могут не сработать заблаговременно и не защитят интересы инвесторов. «Поэтому триггеры лучше привязывать к прогнозным и вероятностным оценкам, таким как кредитные рейтинги, а не к фактическим показателям, отражающим уже наступившие события, которые могут быть необратимыми»,— считает Юрий Беликов.

Однако, по словам финансового эксперта Андрей Бархоты, банкам предлагаемые меры позволят создать пространство для маневра при рекапитализации, это необходимо для того, чтобы докапитализировать банк оперативно в ситуации быстрого падения значения нормативов, минуя сложную процедуру допэмиссии. «Банк России готовится к тому, что банковский сектор будет абсорбировать убытки по ссудам из-за обесценения портфеля, еще в прошлом году годовые темпы роста просроченной задолженности по кредитам стали опережать рост самого портфеля»,— подчеркивает актуальность данной меры эксперт.

Максим Буйлов, Юлия Пославская