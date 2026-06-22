IRNA: Иран и США не обсуждали ядерную сделку на переговорах в Швейцарии
Делегации Ирана и США не обсуждали ядерную сделку во время переговоров в Швейцарии 21 июня, сообщает агентство IRNA со ссылкой на источники. По их информации, Тегеран не брал на себя никаких новых обязательств в ядерной сфере.
Начало переговоров по ядерным вопросам зависит от выполнения всех пунктов меморандума Ирана и США, подписанного 18 июня, подчеркнули собеседники IRNА.
Во время встречи в Бюргенштоке 21 июня представители Ирана и США договорились создать комитет по надзору за ходом переговорами. Был составлен план достижения финальной сделки за 60 дней. Кроме того, стороны договорились поддерживать связь по вопросам судоходства в Ормузском проливе.
Об итогах переговоров — в материале «Ъ» «Деньги запишут себе в актив».
Переговоры между США и Ираном о ядерной программе проводятся не в первый раз. В апреле 2026 года иранская и американская делегации уже встречались в пакистанском Исламабаде, но тогда не достигли никаких договоренностей. На этих переговорах, а также в предыдущих раундах, США настаивали на нулевом обогащении урана Ираном, хотя ранее администрация Барака Обамы в 2015 году признавала право Ирана на мирное использование атомной энергии.
Существенные разногласия между сторонами включают требование Ирана контролировать Ормузский пролив и его нежелание отказываться от запасов обогащенного урана. Кроме того, до 21 июня 2026 года, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который, как считается, носит рамочный характер. Детальные ядерные договоренности ещё предстоит выработать за 60 дней после подписания этого меморандума, то есть к 16 августа 2026 года. США также обвиняют Иран в нарушении международных обязательств, включая строительство секретных подземных ядерных объектов.