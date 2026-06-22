IRNA: Иран и США не обсуждали ядерную сделку на переговорах в Швейцарии

Делегации Ирана и США не обсуждали ядерную сделку во время переговоров в Швейцарии 21 июня, сообщает агентство IRNA со ссылкой на источники. По их информации, Тегеран не брал на себя никаких новых обязательств в ядерной сфере.

Начало переговоров по ядерным вопросам зависит от выполнения всех пунктов меморандума Ирана и США, подписанного 18 июня, подчеркнули собеседники IRNА.

Во время встречи в Бюргенштоке 21 июня представители Ирана и США договорились создать комитет по надзору за ходом переговорами. Был составлен план достижения финальной сделки за 60 дней. Кроме того, стороны договорились поддерживать связь по вопросам судоходства в Ормузском проливе.

Об итогах переговоров — в материале «Ъ» «Деньги запишут себе в актив».