Севастопольских студентов перевели на дистанционное обучение

Студентов севастопольских колледжей и техникумов перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В связи с текущей обстановкой в регионе, ради безопасности студентов и педагогов, Департамент образования и науки Севастополя принял решения, касающиеся системы среднего профессионального образования. Для студентов колледжей и техникумов введен дистанционный формат обучения»,— написал господин Развожаев в своих соцсетях.

По его словам, занятия будут проводить с помощью образовательных платформ и цифровых ресурсов, чтобы сохранить привычный учебный ритм. Итоговые оценки за полугодие выставят по среднему арифметическому уже полученных отметок. Период практики по ряду специальностей перенесут.

Губернатор также отметил, что экзамены на выпускных курсах перенести на осень пока не получается. По его словам, это лишит детей возможности поступления в вуз. Поэтому экзамены готовятся проводить с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

«Высшие учебные заведения на территории Севастополя находятся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ. Вузам мы рекомендовали пересмотреть организацию учебного процесса и по возможности ввести дистанционный формат. Итоговые решения принимают ректоры вузов»,— добавил господин Развожаев.

Ранее власти Севастополя разрешили выпускникам местных общеобразовательных школ не сдавать ОГЭ и ЕГЭ и для поступления в вузы из-за сложной прифронтовой обстановки.

Александр Дремлюгин, Симферополь