Молдавия выполнила 93% экономических реформ для вступления в Евросоюз

Молдавия завершила 93% реформ, предусмотренных планом экономического роста Евросоюза, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она пообещала выделить республике €523 млн после выполнения оставшихся реформ.

«Реформы приближают Молдавию к нашему единому рынку, реформы создают равные условия конкуренции, и вместе с этими реформами приходят значительные европейские инвестиции»,— указано в заявлении Урсулы фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС и Молдавии в Брюсселе. По словам главы ЕК, оставшиеся реформы предполагают модернизацию дорог и мостов, улучшение медицинского обслуживания и другие проекты.

Молдавия получила статус кандидатов на вступление в Евросоюз в июне 2022 года. Первый этап переговоров о вступлении страны в объединение начался 15 июня. Одновременно рассматривается заявка Украины.

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