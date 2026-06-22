Молдавия выполнила 93% экономических реформ для вступления в Евросоюз
Молдавия завершила 93% реформ, предусмотренных планом экономического роста Евросоюза, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она пообещала выделить республике €523 млн после выполнения оставшихся реформ.
«Реформы приближают Молдавию к нашему единому рынку, реформы создают равные условия конкуренции, и вместе с этими реформами приходят значительные европейские инвестиции»,— указано в заявлении Урсулы фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС и Молдавии в Брюсселе. По словам главы ЕК, оставшиеся реформы предполагают модернизацию дорог и мостов, улучшение медицинского обслуживания и другие проекты.
Молдавия получила статус кандидатов на вступление в Евросоюз в июне 2022 года. Первый этап переговоров о вступлении страны в объединение начался 15 июня. Одновременно рассматривается заявка Украины.
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Путь Молдавии к членству в Евросоюзе начался с подачи заявки в марте 2022 года, вскоре после того, как аналогичную заявку подала Украина. Уже в июне 2022 года Молдавия получила статус кандидата. Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры после выполнения Молдавией ряда условий, включая антикоррупционные и судебные реформы, а также соблюдение принципов свободы, прав человека и правового государства. Переговоры о вступлении Молдавии и Украины в ЕС формально стартовали 25 июня 2024 года, хотя де-факто их начало затягивалось, в том числе из-за позиции Венгрии по вопросу Украины.
Процесс евроинтеграции предполагает приведение национального законодательства в соответствие с нормами ЕС по 33 тематическим главам, сгруппированным в 6 кластеров. Первый и наиболее сложный кластер, посвященный верховенству права и фундаментальным правам, функционалу демократических институтов, реформе госуправления, судебной системе, госзакупкам, статистике и финансовому контролю, открылся одновременно для обеих стран. Власти Молдавии поставили амбициозную цель — вступление в ЕС к 2030 году и стремятся использовать любые возможности, чтобы убедить европейских партнеров в необходимости дальнейшего прогресса.