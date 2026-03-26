Прокуратура пытается отсудить у парка «Олений» участки в Липецкой области

Прокуратура Липецкой области подала иск к ООО «Вавилово» (управляет сафари-парком «Олений») и администрации Краснинского округа о признании недействительными двух договоров купли-продажи земельных участков общей площадью 157,6 га. Это следует из картотеки арбитражных дел.

«Основанием для иска стало выявление нарушений, допущенных главой администрации сельского поселения Сотниковский сельсовет в 2016 году, при оформлении с нами договора купли-продажи»,— рассказала «Ъ-Черноземье» совладелица компании и сестра сенатора от региона Евгении Уваркиной — Елена Латышева. По ее словам, данные участки входят в территорию парка, однако на них не велось строительство инфраструктуры. При этом она подчеркнула, что принятое решение «не повлияет на деятельность сафари», так как в случае оспаривания сделок возможно заключение аренды.

В иске, поданном в интересах муниципального образования, прокуратура требует применить последствия ничтожности сделок, обязав компанию вернуть участки, а окружную администрацию — выплатить обществу около 1,3 млн руб., уплаченных по договорам.

Также арбитражный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принятии обеспечительных мер: управлению Росреестра по региону запрещено совершать любые регистрационные действия в отношении спорных участков. Следующее судебное заседание по делу назначено на 27 апреля.

23 марта экс-глава администрации одного из сельских поселений в Липецкой области, незаконно продавший семь участков сельхозназначения общей площадью 300 га, был признан виновным в превышении должностных полномочий (п.п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет). Ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Ущерб бюджету поселения составил более 15 млн руб. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в прокуратуре, речь идет о бывшем главе Сотниковского сельсовета Вячеславе Горбунове, занимавшем эту должность с 2015 по 2025 год.

По данным Rusprofile, ООО «Вавилово» зарегистрировано в Краснинском районе Липецкой области в 2005 году для деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания. Уставный капитал — 2,03 млн руб. Владельцы — Игорь Егармин (99,01%), который также является владельцем 55,81% долей ООО «Дир Фарм», занимающегося разведением оленей, и Елена Латышева (0,49%). Еще 0,49% через ряд юрлиц принадлежит Елене Латышевой и Людмиле Поташовой. Директор — Олег Горлов. Выручка «Вавилово» за 2024 год составила 87,8 млн руб., чистая прибыль — 10,6 млн руб. По собственным данным компании, общая площадь парка — 3,5 тыс. га. Популяция оленей на территории составляет около 1 тыс. особей, среди них дикие благородные, пятнистые олени, лани, косули. Для размещения туристов работает 11 модульных домов и три коттеджа.

В прошлом году сафари-парк «Олений» ввел в эксплуатацию глэмпинг на пять тент-сафари, еще десять появятся в следующем году. Компания планировала создать навигационный центр на базе существующего здания в селе Суходол и начать строительство мультиформатного комплекса. Объем вложений оценивался в 5 млрд руб.

Ульяна Ларионова