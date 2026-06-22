Cannibal плюс криминальное чтиво

В Краснодаре суд арестовал на два месяца 19-летнего Григория Артюшина, обвиняемого в нападении на посетителей торгового центра West Mall в минувшую субботу. На процессе по избранию меры пресечения Артюшин рассказал журналистам, что увлекается текстами о массовых убийствах и слушает музыку американской метал-группы Cannibal Corpse. Причиной своего поступка молодой человек назвал накопившиеся личные проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый Григорий Артюшин в суде

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Обвиняемый Григорий Артюшин в суде

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Конвой привел Григория Артюшина в зал суда и оставил его сидеть в «аквариуме» в наручниках, но фигурант и без этого выглядел необыкновенно жалким: лицо желтого цвета, болезненно худые руки и ноги, странный взгляд. Черная майка с жутковатой картинкой — окровавленные тела и надпись Cannibal Corpse. На вопрос журналистов о картинке у него на груди ответил охотно: «Это американская группа, увлекаюсь такой музыкой». Еще одно хобби, которое упомянул Григорий Артюшин,— публикации о массовых убийствах.

На вопрос о том, что заставило его напасть с ножом на незнакомых людей, молодой человек сообщил: «Копилось много лет, я слаб, личность не сформировавшаяся, был обозлен на всех окружающих. Плюс увлечение убийствами привело меня к тому, что я совершил что-то подобное».

Вопрос о погибшей от его рук женщины заставил молодого человека нервничать: «Ужасно (отношусь к своему поступку.— “Ъ”). Я искренне раскаиваюсь, извиняюсь перед семьей. Мне очень жаль, что так произошло».

На вопрос суда о том, как он относится к ходатайству следствия об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, Григорий Артюшин ответил, не раздумывая: «Согласен».

В ходе судебного заседания участники процесса назвали данные о личности злоумышленника: постоянно проживает в Славянске-на-Кубани, окончил техникум, трудоустроен в Краснодаре неофициально.

В характеристике, выданной Григорию Артюшину по месту жительства, значится — спокойный, не конфликтный, жалоб от соседей не поступало.

Следствие настаивало на помещении Григория Артюшина под стражу с учетом тяжести предъявленного ему обвинения. Молодой человек был задержан днем 20 июня в краснодарском торговом центре West Mall. По версии СКР, он беспричинно наносил посетителям удары ножами. На месте происшествия от полученных ранений скончалась 41-летняя женщина, еще две женщины и мужчина госпитализированы. Злоумышленник был задержан посетителем торгового центра и сразу заявил о том, что ему «надоело жить».

Григорию Артюшину предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство из хулиганских побуждений, совершенных общеопасным способом. По данным защитника Анатолия Ткаченко, молодой человек имеет проблемы со здоровьем. Однако заболеваний, препятствующих заключению фигуранта дела под стражу, у Артюшина нет. Суд отправил фигуранта дела в СИЗО до 20 августа текущего года. В ближайшее время его ждет психиатрическая экспертиза.

Анна Перова, Краснодар