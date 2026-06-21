Фанат ножа не испугался

“Ъ” стали известны подробности задержания 19-летнего жителя Краснодара, который 20 июня напал с ножом на посетителей торгового центра West Mall, а затем бросил петарду в детском игровом центре. При нападении погибла женщина, еще четыре человека получили ранения. Злоумышленника обезвредил активист футбольного фанатского сообщества Александр Воевода, находившийся в ТЦ вместе с семьей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торговый центр West Mall, Краснодар

Фото: West Mall Торговый центр West Mall, Краснодар

Фото: West Mall

Житель Краснодара Александр Воевода получит премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение жизней людей при нападении злоумышленника на посетителей торгового центра West Mall, сообщила главный редактор «России сегодня» Маргарита Симоньян. Господин Воевода — участник краснодарского фан-сообщества «Трибуна Юг», объединяющего болельщиков футбольного клуба «Кубань». Активисты группы «Трибуна Юг» в Telegram-канале выразили своему соратнику благодарность за проявленную отвагу. В сообщении официального представителя МВД РФ Ирины Волк отмечается, что преступника задержал «смелый и неравнодушный очевидец».

Днем 20 июня вооруженный ножом преступник ранил нескольких посетителей торгового центра и бросил петарду, после чего пытался сбежать через детскую игровую комнату.

Александр Воевода, сориентировавшись в ситуации, приказал своей жене и ребенку спрятаться в ближайшем магазине, а сам схватил злоумышленника и связал ему руки ремнем.

Сразу после задержания 19-летнего нападавшего посетители ТЦ записали видео, на котором видно, что события происходят на детской площадке — рядом бассейн с разноцветными шариками, веревочные лестницы. Молодой человек с длинными волосами лежит на зеленом ковровом покрытии, говорит поспешно и отрывисто: «Мне не платили, жизнь надоела просто».

По факту нападения на посетителей ТЦ West Mall следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. «Учитывая характер действий задержанного при совершении преступления, назначена судебно-психиатрическая экспертиза»,— говорится в сообщении следствия. Злоумышленник признал вину, о мотивах его поступков следствие пока ничего не сообщает.

На первом допросе молодой человек сообщил, что он работает в строительном магазине, живет с матерью, двумя сестрами и братом, его отец умер.

По словам задержанного, он не употребляет спиртные напитки и наркотики.

При нападении на торговый центр West Mall погибла 41-летняя женщина, по информации из социальных сетей, она работала стоматологом. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семье погибшей. Четверо раненых находятся в лечебных учреждениях, среди них — охранник торгового центра.

Прокуратура Краснодарского края начала проверку соблюдения мер безопасности в местах с массовым пребыванием людей.

Анна Перова, Краснодар