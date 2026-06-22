Участник осужденных действий

Участники СВО из Самарской области направили обращения главе СКР Александру Бастрыкину, Генеральному прокурору РФ Александру Гуцану, председателю Верховного суда Игорю Краснову и секретарю Общественной палаты РФ Лидии Михеевой с просьбой разобраться в ситуации, когда член ОПГ Сиротенко, криминальный авторитет Виталий Мартиросов, также известный в определенных кругах как Гонза, получил условный срок после предъявления в суде фотографии медалей участника СВО и рассказа о своей помощи бойцам на передовой. В марте 2025 года Виталию Мартиросову вменили убийство двух человек после поджога ритуального салона «Ангел» в Самаре. По версии следствия, исполнителями преступления были Георгий Цицеров и Аршак Енгибарян, которого называли водителем Гонзы. Последний находится в международном розыске.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«В области его (Виталия Мартиросова. — «Ъ») знают как криминального авторитета, неоднократно привлекавшегося к ответственности, публично расстреливавшего людей. Группировка, в которую он входит, много лет терроризировала местных бизнесменов, все ее лидеры объявлены в розыск, бежали, и только Мартиросов оказался на свободе.

Как мог убийца и преступник превратиться в невинную овечку? Почему судебный состав Самарского районного суда в лице судьи Юлии Мироновой и следствие в лице следователя Ирины Сорокиной не отреагировали на чудесное превращение кровавого убийцы, сжигающего людей, в «ветерана» СВО? Почему прокуратура не опротестовала вопиющий приговор и вообще не поинтересовалась происходящим? Прикрываясь кровью бойцов и наших, павших за Родину товарищей, клерки втихую освобождают тех, кого на Руси называли татями, ворами. И чтобы восстановить справедливость, предлагаем обратиться в Министерство обороны России с вопросом о том, где "служил", "воевал" и получал ли вообще награды Мартиросов», — говорится в обращении, текст которого имеется в распоряжении «Ъ».

Один из авторов обращения, командир подразделения с позывным «Урал» сообщил "Ъ", что обществу и власти пора покончить с порочной практикой неправомерного использования наград за участие в СВО. «Мы защищаем интересы России точно не для того, чтобы в тылу какие-то негодяи использовали статус участника спецоперации для своих гнусных целей, в том числе ухода от ответственности за совершенные преступления. Вообще грустно осознавать, что такое происходит в столь непростое для страны время. Преступники должны сидеть в тюрьмах, а не прятаться за спинами бойцов и офицеров и манипулировать помогающими им ничтожествами»,— заявил военнослужащий.

Ранее в ОП РФ заявили, что в России полностью вышла из-под контроля ситуация с наградами за участие в СВО. В результате «ряженые» читают лекции в школах и вузах, а в случае уголовного преследования убеждают суд «проявить снисхождение к ветерану». Общественники уверены, что после окончания СВО проблема только усугубится. «К нам обращаются из ФСБ, из уголовного розыска — мол, помогите, человек говорит, что был в ЧВК "Вагнер" и имеет награды. Они сами не могут это проверить никак. А у Минобороны многие наградные приказы носят закрытый характер. Силовики вынуждены верить негодяю и проявлять незаслуженное снисхождение. И в суде это зачастую прокатывает», — отмечал ранее участник СВО, ветеран ЧВК «Вагнер» Константин Вознюк.

Недавно у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева аннулировали удостоверение участника боевых действий. Документ он предоставил во время подачи документов на предварительное голосование «Единой России» в качестве участника СВО. Поведение политика теперь рассмотрит комиссия по этике в Центральном исполнительном комитете партии.

Евгений Чернов