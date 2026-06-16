У депутата Александра Милеева аннулировали удостоверение участника боевых действий

Стали известны результаты проверки в отношении депутата Самарской губернской думы Александра Милеева, который подал документы на предварительное голосование как участник СВО. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в МАХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По результатам запросов в Генеральную военную прокуратуру, в военную прокуратуру Центрального военного округа по достоверности удостоверения участника боевых действий Александра Милеева была проведена проверка. По ее итогам документ аннулирован. Действия депутата теперь рассмотрит комиссия по этике в Центральном исполнительном комитете «Единой России». По ее итогам примут решение, может ли господин Милеев оставаться в составе партии.

Александр Милеев с 2021 года занимает пост вице-председателя Самарской губернской думы. По данным СМИ, он зарегистрировался на праймериз как участник СВО, при этом не прекращая работу в областном парламенте.

Андрей Сазонов