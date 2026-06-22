Как менялись британские премьеры за последние десять лет

Консерватор Дэвид Кэмерон находился на посту премьер-министра 6 лет и 63 дня (с мая 2010 по июль 2016 года) — самый длинный срок в XXI веке. Он был инициатором референдума по выходу Британии из ЕС, но ушел в отставку после того, как более 52% британцев высказались за «Брексит».

Консерватор Тереза Мэй была премьером 3 года и 11 дней (с июля 2016 по июль 2019 года). Главным ее проектом стал запуск процедуры «Брексита». При ней Палата общин трижды отклоняла соглашение об условиях выхода страны из ЕС, что привело к правительственному кризису и отставке Мэй.

Их однопартиец, бывший мэр Лондона Борис Джонсон находился на посту 3 года и 44 дня (с июля 2019 по сентябрь 2022 года). Он завершил процедуру выхода страны из ЕС (в январе 2020 года). Известен как один из главных сторонников Украины в конфликте с РФ. Ушел в отставку после ряда скандалов из-за неудачных кадровых назначений и нарушений локдауна в пандемию.

Консерватор Лиз Трасс работала премьером 44 дня (с сентября по ноябрь 2022 года) — самый короткий срок за всю историю страны. Покинула пост после того, как ее план выхода из кризиса спровоцировал хаос в экономике и обрушение курса фунта стерлингов.

Консерватор Риши Сунак, возглавлявший правительство 1 год и 255 дней (с октября 2022 по июль 2024 года), стал первым политиком индийского происхождения на этом посту. Он ушел в отставку после разгромного поражения Консервативной партии на парламентских выборах, после которых правительство возглавил лейборист Кир Стармер.

Олеся Мельничук