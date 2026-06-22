Экс-начальнику воронежского отделения ГИБДД отменили приговор по делу о взятке

Воронежский областной суд отменил приговор первой инстанции, в соответствии с которым бывший начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по Грибановскому району майор Дмитрий Тапилин был признан виновным в получении крупной взятки. Дело вернули прокурору для «устранения обстоятельств, препятствующих его рассмотрению судом». Экс-полицейский освобожден из-под стражи и переведен под домашний арест, сообщили в облсуде.

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«Судебная коллегия по уголовным делам Воронежского областного суда, изучив материалы дела и доводы апелляционного представления и жалоб, пришла к выводу о наличии существенных нарушений уголовно-процессуального закона, допущенных в ходе предварительного расследования, которые являются препятствием для постановления приговора»,— говорится в сообщении суда.

В январе «Ъ-Черноземье» писал, что Грибановский районный суд назначил Дмитрию Тапилину наказание в виде семи лет и шести месяцев колонии строгого режима по статье о получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

По версии следствия, в период с декабря 2020-го по ноябрь 2024 года экс-полицейский через посредника незаконно получил около 240 тыс. руб. от представителей организаций, сопровождавших негабаритные автомобили. Деньги передавали, чтобы компании не привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД тяжеловесными машинами. Изначально дело возбудили по более мягкой третьей части ст. 290 УК РФ, но впоследствии переквалифицировали, поскольку вырос размер выявленной взятки.

Денис Данилов