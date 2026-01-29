Экс-начальник воронежского отделения ГИБДД приговорен к семи годам лишения свободы

Суд признал бывшего начальника отделения ГИБДД отдела МВД России по Грибановскому району Воронежской области виновным в получении взятки, совершенной в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) и назначил наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Речь идет о майоре полиции Дмитрии Тапилине. Наказание назначено с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с запретом занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, сроком на три года, а также с лишением специального звания.

Следствием и судом установлено, что в период с декабря 2020 года по ноябрь 2024 года осужденный через посредника получил незаконное денежное вознаграждение на общую сумму около 240 тыс. руб. от представителей организаций, сопровождающих негабаритные автомобили. Деньги предлагались за непривлечение компании к административной ответственности за нарушения ПДД тяжеловесными и крупногабаритными автомобилями.

Преступление выявлено региональным следкомом совместно с сотрудниками полиции и УФСБ по Воронежской области.

Уголовное дело в отношении начальника отделения ГИБДД МВД России по Грибановскому району возбуждено 14 мая управлением СКР по Воронежской области по ч. 3 ст. 290 УК РФ. В ходе расследования квалификация обвинения была изменена, так как размер выявленной взятки вырос с 126 тыс. руб. до указанного в деле.

Анна Швечикова