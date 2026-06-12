Акции SpaceX выросли на 11% при дебюте на Nasdaq

Акции SpaceX (тикер SPCX) выросли на 11% во время дебютной торговой сессии на бирже Nasdaq. Торги начались по цене $150 за бумагу. При это на IPO цена составляла $135 за акцию.

На внебиржевых площадках, где заключаются форвардные контракты до официального листинга, спекулятивные котировки до начала торгов достигали $175 за бумагу.

После начала торгов капитализация компании выросла до $1,96 трлн. По итогам IPO этот показатель составлял $1,77 трлн. Если такая динамика сохранится, как отмечает Reuters, капитализация SpaceX может преодолеть отметку в $2 трлн.